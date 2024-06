Le Rassemblement National et l’école

Dans un article publié sur le Club de Mediapart, Jean-Paul Delahaye, ancien DGESCO, décortique point par point le programme du Rassemblement National.

« L’arrivée au pouvoir du rassemblement national serait une très mauvaise nouvelle pour les enfants des milieux populaires et marquerait une rupture profonde dans les principes de l’école républicaine », écrit-il. « Mais comment être audible dans les milieux populaires pour dénoncer un programme aussi réactionnaire pour l’école alors qu’une part de l’électorat du RN a pour base les laissés pour compte d’un système éducatif particulièrement inégalitaire et qui est aujourd’hui tout sauf exemplaire en matière de réussite des plus démunis ? Pour ces électeurs du RN, l’école de la République n’a pas été pour eux-mêmes et n’est pas aujourd’hui pour leurs enfants une école égalitaire et fraternelle, c’est le moins que l’on puisse dire. Ces scolarités qui sont des suites d’échecs et d’humiliations ne comptent pas pour rien dans le ressentiment éprouvé à l’égard du monde politique ».

