Monsieur le Président, nous vous faisons un discours

« Pourquoi apprendre à écrire un discours si ce n’est pas pour s’engager ? » interroge Marie Especel. Défi joliment relevé par ses 3èmes au collège Jacques Prévert de Bourg-sur-Gironde. Après avoir exploré la vie de Gisèle Halimi dont la classe porte le nom, assisté à une pièce de théâtre qui lui est consacrée, visité le Panthéon, étudié de grands combats féministes et l’art du discours, les élèves ont écrit, prononcé et enregistré leurs propres harangues pour demander à Emmanuel Macron l’entrée au mausolée de la République de l’avocate inlassable de la cause des femmes. Une vidéo en ligne en présente un florilège. « Sauront-ils vous convaincre, Monsieur le Président ? »

Le montage-vidéo des discours

Marie Especel dans Le Café pédagogique