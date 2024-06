Une hotline pour les professeur·es

Marie Soulié, l’enseignante hyper active, a encore frappé ! La semaine passée, elle a inauguré le premier site de dépannage de professeur·es : SOS dépannage prof. Site communautaire qui ambitionne d’aider des enseignants et enseignantes qui auraient besoin d’aide. « Cela peut s’adresser à de jeunes collègues qui débutent dans le métier, mais aussi à d’autres qui parfois s’interrogent sur des questions pédagogiques sur les outils numériques ».

Sur la plateforme, quatre services sont disponibles. Le premier est une boîte aux lettres. Les professeur·es ont la possibilité de poser une question, « on va essayer d’être réactif pour répondre à la question rapidement ». Le deuxième, c’est un live streaming sur YouTube animé par Marie Soulié. « Je récupère les réponses aux questions qui étaient posées et j’en fais une synthèse. Ça ne va pas avoir un caractère régulier. Cela dépendra évidemment du nombre de questions posées ». Le troisième service, c’est un « podcast sonore, ce sont des petits enregistrements courts et spontanés, il n’y a pas de script». J’ai fait une liste des émissions pour la saison 2024-2025, « Les enregistrements MP3 sont sur les plateformes sur Deezer Apple podcasts, etc ». Le quatrième et dernier service, c’est « un mur palette avec des ressources mises à disposition. Il est participatif ».

Marie Soulié souhaiterait pouvoir s’appuyer sur d’autres personnes pour animer cette plateforme. Et quand on lui demande pourquoi un site de dépannage, elle estime que cela répond à une demande de certains collègues « qui ont malheureusement de moins en moins accès à la formation ».

