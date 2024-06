Savez-vous compter les piafs ?

La fondation la Main à la pâte renouvelle son appel à projets Piafs de ma rue pour le primaire et le collège. « Cette année, on innove avec une visioconférence de présentation du projet à destination des enseignants en début d’année, un recueil des données scientifiques obtenues pour les transmettre à la communauté scientifique (sciences participatives), mais aussi permettre un partage entre établissements et une visioconférence de clôture avec une scientifique à destination des élèves », indique Mathieu Farina, en charge du projet.

En savoir plus