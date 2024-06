SVT : tout savoir sur les fromages

Dans sa série de vidéos Va Savoir, le CNRS explore les fromages dans cet épisode de 7 minutes. « Camembert, brie, roquefort… certains de nos fleurons nationaux pourraient-ils être amenés à disparaître ? En cause, une pression de sélection de plus en plus forte exercée sur les souches de moisissures utilisées dans la fabrication des fromages, entraînant un appauvrissement de la diversité génétique », indiquent les auteurs. La vidéo est idéale pour conclure la partie transformation alimentaire au cycle 3.

Voir la vidéo