Apprendre un métier, n° 594 des Cahiers pédagogiques

Comment apprend-on un métier ? Pour les Cahiers pédagogiques, il ne s’agit pas seulement d’apprendre des gestes et des savoir-être pour une profession donnée. Il faut aussi acquérir une culture professionnelle et apprendre à s’adapter et à faire face aux aléas divers que l’on peut rencontrer, aux évolutions dudit métier. Et puis, il faut encore consolider, ancrer ses connaissances et ses compétences, en les approfondissant, en en prenant conscience et en étant capable de les décrire, voire de les transmettre à son tour.

Ce dossier s’inscrit dans le contexte d’une nouvelle réforme de la voie professionnelle. Comment réussir la prise en charge d’une forte diversité ? Quelles sont les spécificités des approches pédagogiques : la fabrication de l’expérience, le corps, le chef-d’œuvre, le statut de l’erreur et les pratiques d’évaluation ? Comment les élèves se mobilisent-ils, ou pas, dans ces apprentissages ? Quel est l’impact de la diversité des contextes : entreprise, stage, enseignements généraux ? Comment les élèves vivent-ils ces tensions sociales et pédagogiques ?

Un numéro pour explorer l’articulation et les tensions entre ces deux termes « apprendre » et « un métier ». Qu’y a-t-il de spécifique à ces lieux, ces moments, ces situations sociales où l’on « apprend un métier » par rapport aux lieux où l’on « apprend » ? Et qu’y a-t-il de commun aussi ?

Un dossier coordonné par Marie Joana Chamlong, professeure d’arts appliqués et cultures artistiques en Seine-Saint-Denis, et Monique Royer, ingénieure pédagogique dans l’enseignement agricole.

Sommaire du dossier à retrouver sur le site des Cahiers pédagogiques :

https://www.cahiers-pedagogiques.com/n-594-apprendre-un-metier/

Et aujourd’hui, mercredi 26 juin, à 18 heures, les Cahiers pédagogiques proposent un webinaire (sur zoom) pour échanger avec les coordonnatrices et des auteurs et autrices du dossier.