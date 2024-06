Initiative citoyenne qui vise à apprendre la programmation et l’alphabétisation numérique à tous, la Semaine européenne du code 2024 aura lieu du 14 au 27 octobre. « Chaque année, la CodeWeek offre aux participants d’horizons divers en Europe (élèves mais aussi jeunes, adultes, parents, enseignants, autres professionnels), la possibilité de faire leurs premiers pas vers le codage ou d’approfondir leurs connaissances au travers d’activités créatives, en s’appuyant sur les ressources disciplinaires y compris artistiques ou littéraires. Il s’agit de de montrer qu’il est possible de concrétiser ses idées grâce au codage informatique et de se réunir dans des salles de classe, des bibliothèques ou tout autre lieu où sont organisés des événements, pour apprendre à se servir de la programmation comme outil de création ».

Pour en savoir plus, c’est par ici