Marathon radiophonique sur les JO

Combien de sports sont représentés aux prochains Jeux Olympiques et Paralympiques ? 32 vous répondront les élèves de CM2 de l’école Pierre et Marie Curie de Garges-lès-Gonesse (95). Ils sauront même vous présenter chacun d’entre eux. Et c’est ce qu’ils font dans une série de podcasts intitulée « 1 jour, 1 sport : 1 sport par jour ! », sorte de « marathon radiophonique ».

« Tous les CM2 de l’école sont impliqués dans le projet. Par petits groupes et chaque jour pendant un mois, les journalistes en herbe de « Radio Curibou » présentent un sport sous la forme d’un court podcast radiophonique : en quoi consiste le sport, son histoire, le déroulement de l’épreuve aux J.O., le portrait d’un sportif ou d’une sportive. Le générique, quant à lui, est réalisé par la classe médias de l’école ».

