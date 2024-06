Rubrique littéraire : JO, c’est bientôt !

Paris 2024, ça se rapproche. Bientôt la grande fête des JO, et son cortège de médailles, de succès, de larmes aussi ! Parce que le sport, c’est aussi une histoire au quotidien pour toutes et tous, parce que le corps humain n’est pas programmé pour être au repos et que tant de questions y compris sur les représentations genrées restent d’actualité, mais aussi parce que le sport, et on le vivra avec les JO, c’est du spectacle, des supporters… deux livres pour apprendre, réfléchir et bouger.

Le sport et nous, l’essentiel pour faire bouger les filles et les garçons, de Sandra Laboucaire, ill. Leslie Plée, Ed. Hygée

Tu es fan de sport ? Ce livre est pour toi ! Tu n’aimes pas le sport ? Ce livre est aussi pour toi ! Pour répondre à une douzaine de questions essentielles l’auteur s’est appuyé sur l’expertise du Dr Sophie Cha et Pascale Petit-Sénéchal. Bouger, faire du sport : c’est pareil ? A quoi ça sert de faire du sport ? Lien entre sport et minceur, rapport au stress, mixité et interrogations liées au genre, contre-indications, handicap : chaque double page donne l’avis des expertes, des conseils, répond à une question subsidiaire et renvoie le lecteur à lui-même avec des questions ciblées : quels déplacements pourrais-tu faire à pied ? Te sens-tu influencé par les corps que tu vois sur les réseaux sociaux ? Préfèrerais-tu jouer dans une équipe mixte ou non mixte ? La mise en page en paragraphes bien identifiés et les illustrations sympas favorisent des lectures diverses et pas forcément linéaires. Trois zooms approfondissent les questions de représentations et d’égalité dans ce domaine où le sexisme est encore très présent. Un petit livre riche en ressources qui s’achève sur l’idée que « bouger, c’est vital » et qui donne des pistes pour aller plus loin.

Pom-Pom boys, de Marie Colot, ill. Eric Héliot, Ed. Actes Sud Jeunesse

Un petit roman qui met en scène une inversion des rôles habituels avec des garçons qui vont monter une équipe de Pom-Pom boys pour soutenir leurs copines basketteuses. Ecris à la première personne, c’est l’histoire de Melvyn, un gamin particulièrement remuant pour lequel le maître a une liste interminable de mots en « in » désagréables : ingérable, insupportable, indiscipliné… « hyper » ceci et « hyper « cela pour sa psy. De la place au fond de la classe au partage de la cour de récréation entre « footeux » et autres enfants, si on ajoute les tentatives des parents pour aider Melvyn à canaliser son énergie : personnages et décors sont bien campés ! Quand Melvyn découvre à la télé l’existence de groupes de filles en mini-shorts qui se trémoussent pour encourager une équipe de hand-ball, il sait ce qu’il peut faire pour son amie la grande Samia qui a une compétition de basket. Il va alors déployer tous ses efforts pour apprendre une chorégraphie et entraîner des copains dans l’aventure. On s’en doute, il lui faudra surmonter les préjugés et ricanements du départ ! Drôle et intéressant avec son modèle original et égalitaire, impliquant la parole d’un hyperactif, mais aussi sur la place des spectateurs et supporters lors des épreuves sportives.

Marianne Baby