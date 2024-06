Des vacances au musée d’Orsay et à l’Orangerie

Pendant toute la durée des vacances, le musée d’Orsay propose aux familles et aux jeunes des activités ludiques pour découvrir le musée. Le musée de l’Orangerie a ouvert un espace dédié aux familles, le week-end et pendant les vacances.

Du 13 juillet au 22 septembre, le musée d’Orsay propose un parcours pour partir à la découverte des premiers Jeux olympiques parisiens, en 1900, à travers un accrochage en salle 69. Cette exposition permet de voir la place qu’a pris le sport dans la société de la fin du 19ème, et comment les pays européens ont influencé les pratiques sportives françaises avec par exemple, l’intégration du football et du rugby. Pour la première fois, quelques femmes ont pu y participer.

Cet accrochage multidisciplinaire et inédit invite à découvrir comment les artistes se sont saisis de la culture du sport pour créer des œuvres modernes étonnantes, comme par exemple Le Jeu de volant de Maurice Denis.

Le musée propose une enquête à mener Sur les pas de Monet. Pris au piège dans les tableaux, les participants, à partir de 9 ans, pour s’échapper, doivent retrouver, en une heure, la trace du célèbre peintre Claude Monet. Des énigmes qui permettent de devenir incollable sur l’impressionnisme.

Le musée de l’Orangerie propose des jeux dans l’espace famille, qui est dédié aux enfants de 0 à 12 ans et aux adultes les accompagnants. Conçu pour sensibiliser les plus jeunes à l’art et à l’exercice du regard, ce lieu en accès libre et en autonomie invite à une approche unique grâce à divers îlots d’activités centrés sur l’expérimentation, la manipulation et le jeu, tout en s’immergeant dans l’ambiance aquatique des Nymphéas. Des alcôves sonores et un coin lecture sont aussi prévus.

