Législatives : l’Unicef exprime ses inquiétudes pour le droit des enfants

L’UNICEF France et les Villes amies des enfants pressent les candidats aux élections législatives « de placer les droits de l’enfant au cœur de leur programme politique, assurant ainsi un avenir meilleur pour tous les enfants en France ».

« Les droits de l’enfant ne peuvent pas être relégués au second plan dans le débat politique. Nous sommes profondément préoccupés par la possibilité d’une régression des droits des enfants, en particulier pour les plus vulnérables d’entre eux. Nous rappelons avec force que le principe d’égalité des droits et de non-discrimination, instaurés depuis 35 ans par la CIDE, doit s’appliquer à tous les enfants sans distinction», a expliqué Adeline Hazan, présidente de l’UNICEF France lors de la grande rencontre nationale, placée sous le thème de la lutte contre la pauvreté infantile, qui réunissait l’UNICEF France et son réseau de Villes amies des enfants. Cette rencontre a mis en lumière « l’urgence de renforcer les politiques visant à prévenir et à résorber la pauvreté infantile, ainsi qu’à combattre les violences et les discriminations auxquelles les enfants sont confrontés dans leur accès à l’éducation, au logement, à la santé et aux loisirs » écrit l’agence onusienne.

La déclaration