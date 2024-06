Les enfants du patrimoine : un programme d’activités pédagogiques gratuites pour les scolaires

Embarquez vos élèves dans une journée du patrimoine spécialement conçue pour eux !

Pour la rentrée scolaire 2024, le réseau des CAUE * et ses partenaires proposent une aventure patrimoniale hors du commun au public scolaire, de la maternelle au lycée, avec une sélection variée de près de 1 000 activités gratuites.

Vendredi 20 septembre, invitez vos élèves à rencontrer le patrimoine sous toutes ses formes à travers des balades, des visites, des ateliers, des jeux de piste… autant d’occasion de s’interroger sur l’histoire des lieux, d’observer et de comprendre leur environnement.

Le patrimoine : un formidable terrain de jeu éducatif, hors des murs de l’école

Lors de l’édition précédente, 41 000 élèves ont participé à cette journée exceptionnelle. Grâce à près de 600 acteurs culturels, associatifs et institutionnels, les enfants ont exploré leur territoire avec un nouveau regard.

Partout en France, des enseignants attendent ce rendez-vous national avec enthousiasme. Les Enfants du Patrimoine, c’est l’occasion d’animer les programmes scolaires, d’initier des projets pédagogiques tout en créant des souvenirs de classe fédérateurs. C’est aussi une parenthèse sensible offerte aux enfants et adolescents leur permettant d’aiguiser leur regard sur les édifices, les œuvres et les sites qui les entourent.

Ainsi, vous êtes de plus en plus nombreux à inaugurer la rentrée par une sortie culturelle de choix, une expérience immersive et ludique de tous les patrimoines, qu’ils soient emblématiques ou méconnus. Car des découvertes et des trésors peuvent parfois se cacher juste à côté de l’école !

Accompagnés par des intervenants spécialisés, la journée peut en effet être l’occasion d’arpenter la ville sous un nouvel angle : depuis les rives de la Garonne à Toulouse (Haute-Garonne), à travers les œuvres insoupçonnées de la cité de la Grande Borne (Essonne) ou sur les traces des animaux à Foix (Ariège).

Le patrimoine naturel a également toute sa place dans le programme. Partez explorer les salines de Villeneuve (Hérault), la faune et la flore de la forêt de Cerisy (Calvados) ou les côteaux d’une vigne d’Ile-de-France en pleine vendange (Val-de-Marne).

Avec les nombreux ateliers proposés dans le programme, les enfants peuvent mettre la main à la pâte et toucher la matière. Notamment en s’initiant aux fouilles archéologiques, comme à l’Espace préhistoire de Montbron (Charente) ou au musée de Sciez (Haute-Savoie), ou en apprenant les techniques de taille de la pierre, comme à la forteresse de Penne.

Enfin, le patrimoine ferroviaire et les monuments de votre région se dévoilent gracieusement au public scolaire, grâce à notre partenariat avec le groupe SNCF et le Centre des monuments nationaux.

Le réseau des CAUE, partenaire pilier de l’EAC

L’organisation de cette journée est au cœur de la mission d’intérêt public confiée aux CAUE : promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement dans leurs territoires. Depuis leur création en 1977, les CAUE accompagnent les enseignants en concevant un grand nombre d’actions, de ressources et d’outils pédagogiques adaptés aux différents cycles.

La manifestation est soutenue par le ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.

Les Enfants du Patrimoine

Vendredi 20 septembre 2024

Gratuit

Choisissez votre activité selon vos critères et réservez en ligne sur le site : https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr

Découvrez l’événement en podcast ou en vidéo

La Fédération nationale des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement

* CAUE : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement

Article rédigé dans le cadre d’un partenariat