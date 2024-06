Relever le défi de la littérature en lycée professionnel

« Si l’on considère que l’une des finalités de la lecture littéraire au lycée professionnel (et ailleurs !) est d’amener les élèves à s’exprimer sur les œuvres, à partager leurs émotions et à apprendre à comprendre ce qui, dans l’œuvre, a pu les y amener, nous constatons que les enseignants disposent aujourd’hui de nombreux outils et de différentes pratiques que la recherche et l’institution scolaire leur proposent. Mais, semble-t-il, ils ne recourent qu’à des exercices encore trop souvent réducteurs, stéréotypés, et modérément formateurs. » Le nouveau numéro de la revue Interlignes explore bien des pistes intéressantes pour favoriser une rencontre authentique et féconde des élèves avec la littérature : l’Atelier de Questionnement de Textes (AQT), le journal de personnage, l’atelier d’écriture, la lecture-enquête, le détour par François Bon, le musée ou la géographie, la co-intervention, l’arpentage, le carnet de lecteur…

En ligne : Aborder la littérature au LP aujourd’hui, une gageure ?