Cycles 2 et 3 – Quelles thématiques de classes de découvertes pour 2024-2025 ?

Les voyages scolaires sont des moments uniques et mémorables pour les élèves des écoles primaires. Ils permettent d’étendre l’apprentissage au-delà des murs de la classe en combinant exploration, découverte et acquisition de nouvelles connaissances. Il n’est cependant pas évident de trouver parmi les nombreuses offres existantes celle qui correspondra le plus à votre projet en respectant à la fois vos objectifs pédagogiques, votre budget, la période et la durée du séjour. Les centres de vacances d’Occitanie proposent des classes de découvertes dont les programmes sont entièrement construits sur le socle commun de connaissances, compétences et de culture que doit acquérir chaque élève d’école élémentaire. Les différents apprentissages que vous souhaitez travailler avec votre classe peuvent être abordés ou consolidés dans le cadre de ces séjours.

L’Occitanie se distingue par la diversité de ses programmes de classes de découvertes, qu’il s’agisse d’activités de plein air, d’ouverture culturelle, de découverte des trésors naturels et patrimoniaux ou de sensibilisation à la citoyenneté. Que ce soit à la mer, à la montagne, à la campagne ou en ville, au printemps, en automne ou en hiver, vous trouverez une expérience adaptée à votre projet pédagogique.

Questionner le Monde, approcher la démarche scientifique

Les classes de découvertes « Découvertes du monde et des sciences » offrent aux élèves la possibilité de questionner le monde, de mieux le comprendre et de savoir se situer dans l’espace et le temps en s’initiant à l’Histoire, aux sciences et aux technologies.

En réalisant divers projets, les élèves s’approprient des outils et des méthodes essentiels pour leur apprentissage. Ils développent une meilleure compréhension de leur environnement, affinant leur esprit critique et leur curiosité.

Quelques idées de classes de découvertes « Découverte du Monde » :

– Prêt pour un véritable voyage dans le temps ? – à Narbonne, Aude

– Visites et patrimoine naturel – à Cahors, Lot

– Patrimoine et histoire – à St Sernin sur Rance, Aveyron

– Arts et Patrimoine – à Toulouse, Haute-Garonne

– Classe Histoire et Patrimoine – à Vayrac, Lot

– Préhistoire : L’Ariège, Terre Ancestrale – à Ercé, Ariège

– Classe Patrimoine Catalan – à Bolquère, Pyrénées-Orientales

– Préhistoire et Moyen Âge – à Auzat, Ariège

– Médiévale : Templiers et Hospitaliers – à Fondamente, Aveyron

– Découverte et aventure – à Cahors, Lot

– Résistance : « Sur les traces des passeurs »- à Ercé, Ariège

– Astronomie : « La Terre vue du ciel » – à Ercé, Ariège

– Entre les Infinis – à Leucate, Aude

– La tête dans les étoiles – à Toulouse, Haute-Garonne

– Milieu Marin – à Leucate, Aude

– Carnet Naturaliste – à Fondamente, Aveyron

– Classe Astronomie – à Bolquère, Pyrénées-Orientales

Enseignement Moral et Civique, construire la citoyenneté

Les classes de découvertes « Enseignement moral et civique » sont importantes dans le développement de la conscience morale chez l’élève de cours élémentaire et l’appropriation libre et éclairée par les élèves des valeurs qui fondent la République et la démocratie.

Elles permettent à l’élève de mieux appréhender les règles du vivre ensemble, d’acquérir de l’autonomie dans le respect de valeurs communes et de comprendre les notions de coopération et de responsabilité vis-à-vis les uns des autres.

Quelques idées de classes de découvertes « Enseignement Moral et Civique »

– Classe Sport, Nature et Écocitoyenneté – à Vayrac, Lot

– Séjour nature – à La Pouzaque, Tarn

– Classe Écocitoyenneté – à Fondamente, Aveyron

– Savoir Rouler à Vélo – à Gouaux de Larboust, Haute-Garonne

– Eau – Force de la Nature : La connaître et la protéger ! – à Anduze, Gard

– Énergies Renouvelables – à Ascou, Ariège

– Classe de découvertes nature et environnement – à Eup, Haute-Garonne

– Classes Escalade et Ateliers Nature – à Belcaire, Aude

Éducation Artistique et Culturelle, s’exprimer à travers les arts

Les classes de découvertes « Éducation artistique » permettent d’expérimenter, de produire et de créer. En mettant en œuvre des projets artistiques, les élèves apprennent à s’exprimer et à analyser leur pratique ainsi que celle de leurs camarades et développent un regard sensible et réfléchi sur leur environnement.

Les élèves chantent, écoutent et comparent différentes œuvres, explorant et imaginant de nouvelles créations. En échangeant et partageant leurs expériences, ils enrichissent leur compréhension artistique et culturelle, tout en développant leur sens critique et leur créativité. Une façon de s’ouvrir aux autres.

Quelques idées de séjours autour de l’éducation artistique :

– Cinéma – Silence… on tourne ! – à Anduze, Gard

– Arts Plastiques – à Leucate, Aude

– Conte & Théâtre – Donne ta parole ! – à Anduze, Gard

– L’Art autour du Monde – à Fondamente, Aveyron

– L’Art des Lettres et des Mots – à Leucate, Aude

– Les Artistes en Herbe – à Fondamente, Aveyron

– Silence, ça tourne – à St Sernin sur Rance, Aveyron

– Musique – Champs… Sons et Racines – à Anduze, Gard

– Les arts du cirque – à Eup, Haute-Garonne

– Arts et Patrimoine – à Toulouse, Haute-Garonne

– Cinéma & Audiovisuel – Ercé, Ariège

– Théâtre et Échappée Verte – à Fondamente, Aveyron

– Cirque et Milieu Marin – à Leucate, Aude

Éducation Physique et Sportive, se mettre en mouvement

L’apprentissage des règles et le développement de la motricité sont les maitres mots des classes de découvertes orientées autour de l’éducation physique et sportive. Les élèves apprennent à s’exprimer en utilisant leur corps mais aussi à découvrir la coopération et le respect mutuel. Ces classes de découvertes permettent aux élèves d’expérimenter la coopération dans l’effort, l’entraide et le dépassement de soi.

Quelques idées de classes de découvertes « Éducation Physique et Sportive » :

– Pyrénées sauvages, à Cauterets, Hautes-Pyrénées

– Classe de neige en Cerdagne – à Enveitg, Pyrénées-Orientales

– Activités Physiques de Pleine Nature (APPN) – à Gouaux de Larboust, Haute-Garonne

– Neige – Ski de piste et raquettes – à Ascou, Ariège

– Equitation et Cirque – à Caudiès de Fenouillèdes, Pyrénées-Orientales

– Classe découverte : Montagne sportive – à Enveitg, Pyrénées-Orientales

– Char à Voile et Milieu Marin – à Leucate, Aude

– Sport, mer et soleil – à Valras, Hérault

– Poney à la Ferme – à Fondamente, Aveyron

– La montagne, c’est la classe ! Copains des neiges – à Estarvielle, Hautes-Pyrénées

– Séjour Multi-Activités – aux Angles, Pyrénées-Orientales

– Classe de randonnée, Les Sentiers de Pyrène – à Cauterets, Hautes-Pyrénées

Pour simplifier l’organisation de vos voyages scolaires, découvrez l’espace web dédié : Classes de Découverte en Occitanie

Afin de faciliter l’organisation des classes de découverte un outil pratique à destination des enseignants et des responsables d’écoles est en ligne : Classes de Découverte en Occitanie

Cet espace web permet de trouver des ressources précieuses pour faciliter le travail d’organisation des séjours scolaires :

– Un guide complet pour accompagner les enseignants pas à pas dans la planification de leur projet de classes de découvertes.

– Les modalités pour bénéficier des trajets en train à 1€ pour vos élèves.

– La présentations de plus de soixante hébergements.

– Plus de 100 idées de séjours classes de découvertes adaptées à votre projet pédagogique.

Réduisez le coût du transport grâce à l’offre LIO à 1€ pour les groupes scolaires

Le coût du transport est parfois un frein à l’organisation d’un voyage scolaire. Pour alléger ce budget les écoles d’Occitanie, publiques et privées, de la maternelle, jusqu’au études supérieures, peuvent bénéficier de tarif à 1€ par trajet par personne (groupe de 10 à 60 personnes) à bord des trains liO.

Pour en bénéficier, il vous suffit de contacter le Centre de Relation Clients SNCF au 0800 31 31 31 (service et appel gratuits) du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00, le samedi de 9h00 à 16h00 et le dimanche & jours fériés de 13h00 à 20h00.

Un chargé de clientèle local SNCF Voyageurs assurera la gestion personnalisée de votre dossier.

Article rédigé dans le cadre d’un partenariat