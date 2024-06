EMC : les valeurs de la République

Sur le site de l’académie de Nice, une page est dédiée à l’enseignement des valeurs de la République en voie professionnelle. Il est proposé des ressources destinées à « s’approprier, enseigner, défendre et faire vivre, les valeurs qui fondent notre pacte républicain ».

Organisé en trois grande parties : S’informer, enseigner et se former, la page permet un regard complet sur les différents axes de cet enseignement. On y trouve des ressources sur la laïcité, l’égalité filles-garçons, la lutte contre les discriminations, la liberté d’expression, la fraternité, la liberté et les libertés.

A découvrir ici