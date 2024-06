L’expo de la semaine : Chefs-d’œuvre de la collection Torlonia

Le Louvre accueille, jusqu’au 11 novembre 2024, « Les chefs-d’œuvre de la collection Torlonia », la plus grande collection privée de sculptures antiques romaines au monde. Cette exposition propose une plongée esthétique et archéologique à la découverte d’œuvres exceptionnelle, tout en saisissant l’opportunité d’un dialogue avec les collections du Louvre. Un parcours enfant est prévu pour faire découvrir l’exposition aux jeunes visiteurs d’une façon ludique et pédagogique.

Une collection exceptionnelle

La plus grande collection privée de sculpture antique romaine conservée à ce jour-celle rassemblée par les princes Torlonia durant tout le 19ème siècle à Rome- s’installe pour son premier séjour hors d’Italie, au Louvre, dans les appartements d’Anne d’Autriche, siège des collections permanentes de sculpture antique depuis la fin du 18ème siècle et la naissance du musée du Louvre. Les collections nationales françaises se prêtent volontiers à un dialogue fécond avec les marbres Torlonia, des pièces issues du sol même de la ville de Rome, ou de ses environs immédiats.

Un parcours thématique

L’exposition met l’accent sur une présentation des genres emblématiques de la sculpture romaine, et des styles artistiques riches et divers que celle-ci révèle : portraits, sculpture funéraire, copie d’originaux grecs célèbres, figures du thiase et allégories…Le parcours de l’exposition se compose de 7 étapes : Le musée Torlonia, Portraits, Un art de la copie, les styles du passé grec, Modernité hellènistique, Les originalités de la sculpture romaine, Une histoire en commun : deux collections sœurs. Des cartels sont prévus pour le jeune public à toutes les étapes.

Autour de l’exposition

Le samedi et le dimanche matin, de 10h30 à 13h30, des médiateurs sont présents au cœur de l’exposition pour faciliter l’appréhension des thèmes de l’exposition, en particulier par le biais d’une œuvre emblématique.

Les jeudis à 16h, de septembre à novembre, une visite guidée 1h, 1 œuvre, invite à découvrir à la loupe une œuvre emblématique.

Les jeudis 26 septembre et 17 octobre à 1Oh, une visite de l’exposition est proposée avec le commissaire.

Pour le public scolaire

Toute visite en groupe doit faire l’objet d’une réservation préalable. L’accès gratuit aux collections permanentes et aux expositions temporaires du musée du Louvre est accordé aux groupes scolaires, sur présentation d’un justificatif en cours de validité.

Les réservations sont actuellement ouvertes pour des visites jusqu’à fin septembre 2024. Les adhérents ayant la Carte Louvre Education et Formation (CLEF) peuvent réserver leurs venues jusqu’en décembre 2024.

