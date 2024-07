CSEN : les faits vs l’idéologie

L’ensemble des membres du Conseil scientifique de l’éducation nationale a rédigé une tribune rappelant les valeurs qu’ils et elles défendent pour l’École. Et puisque ces valeurs sont « aujourd’hui menacées », ils et elles estiment que « notre société a plus que jamais besoin de science et de faits ». « Lorsque les idéologies envahissent les esprits, les scientifiques ont le devoir de s’engager pour appeler à la prise en compte de la réalité et des faits » écrivent-ils. « Nous sommes donc résolus à ne pas abandonner l’école de la République. C’est pourquoi nous, membres du Conseil scientifique de l’éducation nationale, nous engageons à poursuivre en toute indépendance notre action en faveur des élèves, des enseignants et des cadres de l’éducation nationale. Nous le ferons avec l’aide de tous ceux qui partagent ces valeurs – mais aussi résolument contre toutes les idéologies qui les piétinent ».

