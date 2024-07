Des écoliers d’Abbeville participent au Festival Beckett

Roussillon-en-Provence s’apprête à accueillir la 24ème édition du Festival Beckett. Pour la première fois des écoliers participent à cet hommage. Les élèves de CE2 de l’école des Poulies d’Abbeville ont réalisé un film sur Beckett, En attendant Monsieur Godot. Cette création sera projetée, le 16 juillet à 20h lors d’une table ronde animée par des spécialistes du dramaturge, À la rencontre de Beckett. La 24ème édition du festival est prévue du 15 au 20 juillet 2024. Roussillon est le lieu de rencontre incontournable des amateurs de théâtre et de littérature.

Roussillon un village emblématique

Roussillon-en-Provence, situé dans le parc naturel régional du Lubéron, est réputé pour ses carrières d’ocre, au 19ème siècle toute une industrie se créa et se développa autour de l’ocre. Des différentes usines implantées pour produire et commercialiser dans le monde entier ce minéral, seule subsiste l’usine Mathieu transformée en écomusée de l’ocre, qui se visite et accueille en juillet, en plein air, le festival Beckett, car Roussillon est un lieu emblématique.

Un lieu de mémoire

C’est à Roussillon que se réfugia Samuel Beckett pendant l’Occupation. L’écrivain irlandais, ayant rejoint le réseau franco-anglais Gloria de la Résistance, dut fuir Paris avec sa compagne Suzanne. Ils se réfugièrent de 1942 à 1945, chez les Bonnelly, des viticulteurs. Beckett devint ouvrier agricole et participa aux vendanges du domaine. Cette période eut une importance capitale dans sa vie et dans son œuvre : c est à Roussillon qu’il décida de faire du français sa langue littéraire de prédilection. C’est à Roussillon qu’il eut l’inspiration de sa pièce qui le rendra célèbre, En attendant Godot, acte fondateur du théâtre de l’absurde, et la seule œuvre où il mentionne clairement une période de sa vie : Vladimir le rappelle à Estragon, Nous avons été ensemble dans le Vaucluse…J’en mettrai ma main au feu…nous avons fait les vendanges, tiens, chez un nommé Bonnelly, à Roussillon…là-bas tout est rouge…(acte II)

En 1997, des Roussillonnais férus de Beckett, aidés de personnalités du monde artistique et culturel, créent l’Association La Maison Samuel Beckett, afin d’organiser des manifestations culturelles en l’honneur du Prix Nobel de littérature. Roussillon devint un lieu de mémoire, un lieu privilégié de rencontres autour de Samuel Beckett, le seul en France.

La 24ème édition du Festival Beckett

Cette année le Festival se déroule à Roussillon, à Ménerbes et à Banon. Il débute le 15 juillet à 21h, à l’Ôkhra-écomusée de l’ocre de Roussillon, avec pour la première fois un spectacle en anglais surtitré en français, The End, par la célèbre compagnie irlandaise Gare Saint Lazare Irlande.

Au centre culturel Dora Maar de Ménerbes, mardi 16 juillet à 19h, le festival propose une table ronde À la rencontre de Beckett : quatre spécialistes des œuvres de Samuel Beckett, des universitaires de la Sorbonne, d’Avignon, d’Aix-Marseille et d’Amsterdam, entrent en dialogue pour faire découvrir ou redécouvrir les pièces canoniques du dramaturge. C’est à cette occasion que sera présenté le film réalisé par les élèves de CE2 de l’école des Poulies d’Abbeville (80), En attendant Monsieur Godot. Ce film de 50’ se compose de deux parties, la première présente le projet éducatif, la seconde des extraits de l’œuvre interprétée par quatre groupes d’enfants, chaque personnage étant représenté par un groupe d’écoliers. Une réalisation très émouvante.

Mercredi 17 juillet à 21h, le festival propose en plein air à Ôkhra-écomusée de l’ocre, La dernière bande de Samuel Beckett, mise en scène par Jacques Osinski, avec Denis Lavant.

Chaque année, le jour de son anniversaire, Krapp enregistre un compte rendu détaillé de son état et de ses agissements durant l’année écoulée. Chaque fois, il écoute l’une ou l’autre des bandes enregistrées des dizaines d’années auparavant et la commente…

C’est la troisième participation du tandem Denis Lavant/Jacques Osinski au festival Beckett : Cap au pire en 2018, Fin de partie en 2023.

Le festival se poursuit, toujours à Roussillon, le vendredi 19 juillet à 21h, avec Fragments de Hannah Arendt, mise en scène Charles Berling, avec Bérengère Warluzel.

Au fil de ses textes philosophiques et politiques, et de ses escapades poétiques, Hannah Arendt a construit une œuvre singulière et majeure. Bérengère Warluzel y a plongé, en a choisi ces Fragments qui résonnent particulièrement aujourd’hui.

Dernière soirée, le samedi 20 juillet à 19h à la librairie Le Bleuet de Banon : Carte blanche à Valère Novarina.

Un homme parle à des animaux, c est à dire à des êtres sans réponse. Il prononce Le Discours aux animaux, monologue emblématique écrit par Valère Novarina et interprété par le comédien André Marcon. Spectacle suivi d’une lecture par Valère Novarina de son hommage poétique au grand acteur comique français, Pour Louis de Funès et d’une rencontre avec le public.

Et cette année encore, du 15 au 20 juillet, à 8h, sous le campanile de Roussillon, un spectacle de Rufus, Les mots sont des trous dans le silence, un rendez-vous confidentiel au lever du jour, pour partager le secret de Sam et de toute son œuvre.

Pendant toute la durée du festival, Ôkhra-écomusée de l’ocre, expose chaque année, une vingtaine de clichés emblématiques du célèbre photographe-reporter Roger Pic, certains ont fait le tour du monde. Ils invitent à découvrir ou à revoir les célèbres comédiens qui ont porté sur scène ses pièces, depuis leur création originelle par Roger Blin.

Pour la seconde année consécutive, le directeur artistique du festival organise, avant la tenue du festival, des ateliers tous publics, dans les médiathèques de la région (Apt, Roussillon…) pour faire découvrir l’œuvre de Samuel Beckett.

Béatrice Flammang

Le Festival Beckett de Roussillon-en-Provence