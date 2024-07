Le CREN se positionne contre l’extrême droite

Le CREN (Centre de Recherche en Éducation de Nantes), laboratoire de recherche en éducation et en formation porté par les Universités de Nantes et du Mans, a voté une motion qui appelle à faire barrage à l’extrême droite.

« Nos travaux apportent une expertise précise sur les politiques éducatives », écrivent les chercheurs et chercheuses dans le texte adopté à l’unanimité. « Ces recherches sont rendues possibles par un cadre juridique qui garantit l’indépendance de nos travaux.

Les résultats de la recherche internationale contredisent les propositions de l’extrême-droite dont la politique produirait des dysfonctionnements majeurs au sein des institutions éducatives et nuirait profondément au fonctionnement démocratique de l’école et de l’université.

De plus, nous nous opposons à la stigmatisation et à la discrimination en fonction des origines et du genre, à l’exclusion des plus vulnérables et des plus fragiles, comme la sélection à l’entrée au collège. Toutes ces mesures sont néfastes à l’ensemble des élèves et des étudiant.es, quelle que soit leur origine sociale et culturelle.

Pour que les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité qui fondent l’école française républicaine, humaniste, laïque et émancipatrice puissent perdurer, le CREN appelle publiquement à faire barrage à l’accession de l’extrême droite au pouvoir ».