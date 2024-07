MGEN : « L’engagement en faveur de l’égalité femme-homme fait partie de notre ADN »

Parce que la liberté et la responsabilité font partie de ses principes fondateurs, MGEN est engagée en faveur des droits des femmes depuis sa création en 1946. La mutuelle s’est très tôt et à plusieurs reprises montrée avant-gardiste en défendant la liberté des femmes à disposer de leurs corps. Par exemple, quand elle a proposé à ses adhérentes le remboursement de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) avant sa prise en charge par la Sécurité Sociale. Ou quand, plus tard, elle a défendu la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes avant sa légalisation. Acteur de santé de premier plan avec ses plus de 3,2 millions d’adhérentes, adhérents et ayants-droits, MGEN s’est, par ailleurs, fixé pour mission de faire progresser la santé des femmes. C’est ainsi qu’elle soutient la recherche sur la santé des femmes et s’appuie sur l’innovation pour développer de nouveaux services répondant aux besoins spécifiques de ses militantes, salariées et adhérentes. Enfin, quand on fait de la défense des droits des femmes une priorité, on se doit d’être exemplaire. MGEN a mis en place à destination de ses salariées et militantes, de nombreux dispositifs afin de garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Pour les droits des femmes à disposer de leur corps

Dès les années 1960, nous avons organisé des consultations d’orthogénie, visant à planifier et réguler les naissances. Ces pratiques étaient innovantes et contrevenaient aux lois de 1920 qui réprimaient la propagande anticonceptionnelle. Plus tard, en 1975, lorsque l’avortement a été dépénalisé, nous avons intégré le remboursement de cet acte à nos offres, huit ans avant que l’Assurance Maladie ne le prenne en charge. Enfin, en 2011, nous avons lancé une pétition nationale pour protester contre la fermeture de centres d’IVG et de planning familial. En septembre 2017, nous avons publiquement pris position en faveur de la « PMA pour toutes », soit quatre ans avant qu’elle soit légalisée. Enfin, en février dernier, nous avons défendu l’inscription de la liberté de recours à l’IVG dans la Constitution.

Pour faire avancer la recherche sur les pathologies féminines

MGEN soutient des travaux de recherche sur les cancers féminins. En 1990, nous avons proposé à nos adhérentes de faire partie d’une étude épidémiologique menée par l’INSERM (E3N) sur les facteurs héréditaires des cancers féminins. Pas moins de 100 000 adhérentes acceptent de participer. Ce programme a été ensuite étendu aux filles, petites-filles et conjoints de ces adhérentes. Grâce à la mobilisation de MGEN, l’INSERM bénéficie ainsi de l’une des plus larges cohortes de recherche en épidémiologie et en santé des femmes au niveau mondial.

Pour faire avancer la recherche sur les troubles cardiovasculaires des femmes, moins connus que ceux des hommes, nous soutenons depuis 2016 la Chaire « Sport Santé Bien-Être » de l’université de Poitiers, qui mène des recherches sur ce sujet.

Pour répondre aux problématiques de santé spécifiques de ses adhérentes, militantes et salariées

Pour soulager les femmes souffrant d’endométriose, cette maladie peu connue qui touche une femme sur dix, nous nous sommes tournés vers une solution innovante. En 2022, nous avons noué un partenariat avec Lyv, une start-up adossée à l’Inserm. Le dispositif déployé inclut une information complète vérifiée scientifiquement par des spécialistes et un accompagnement pluridisciplinaire sur mesure (alimentation, vie intime, activité physique…).

Le partenariat entre MGEN et Lyv a d’abord pris la forme d’une prise en charge par MGEN des frais d’inscription pour 1 000 d’adhérentes et collaboratrices MGEN qui ont testé le programme pendant 3 mois. Cette première étape a permis d’expérimenter et de valider l’efficacité du dispositif. Le programme a pu ainsi être déployé, dès juin 2023 aux salariées et militantes MGEN, puis à de nombreuses adhérentes. Grâce à ce dispositif plébiscité par ses utilisatrices, nous avons été récompensés par le prix Innovation service lors des Trophées de l’assurance 2023.

MGEN est engagée pour briser les tabous autour de la ménopause et contribuer à une meilleure prise en charge de ses effets sur la santé, la vie professionnelle et la vie personnelle. En octobre 2023, en partenariat avec la Fondation des Femmes, la mutuelle a ainsi publié avec Kantar les résultats de sa deuxième enquête sur les Français et la ménopause. Elle révèle notamment qu’une femme sur trois cache les effets de sa ménopause. Elle a par ailleurs initié un cycle de conférences en ligne, ouvertes à toutes et tous et accessibles en replay. En donnant la parole à des expertes et experts (sociologue, endocrinologue et gynécologue…), la mutuelle a souhaité délivrer une information fiable et accessible sur les origines de la ménopause en France, sa construction sociale, ses manifestations, ses effets dans la sphère professionnel, etc. Ce cycle a commencé le 29 janvier et s’achèvera le 26 juin.

Pour l’égalité professionnelle femme-homme

Notre engagement en faveur de l’égalité femme-homme se traduit également par des actions concrètes auprès de nos salariées et militantes. En janvier 2024, MGEN a rejoint l’initiative #StOpE coordonnée par l’Association française des managers de la diversité (AFMD) qui lutte contre le sexisme ordinaire en entreprise. Le 24 mai dernier, un nouvel accord pour l’égalité professionnelle a été signé pour réaffirmer l’attachement historique de MGEN, en tant qu’employeur engagé et responsable, à la lutte contre toute forme de discrimination et pour l’égalité des chances. Ses objectifs ? Continuer de sensibiliser aux stéréotypes et aux biais décisionnels, recruter et promouvoir davantage de femmes à des postes à forte responsabilité, accompagner les femmes dans leurs trajectoires professionnelles entre autres.

Article rédigé dans le cadre d’un partenariat