Une année pour vivre livre

En cette fin d’année scolaire 2023-2024, Claire Tastet rassemble et partage le travail mené autour du livre avec ses élèves de 2nde du lycée Jacques de Vaucanson à Tours. Comme Rabelais le tentait déjà dans son projet d’éducation de Gargantua, le projet de Claire Tastet favorise une relation vivante avec les savoirs et les apprentissages. Il orchestre rencontres (avec l’écrivain Yamen Manaï et le libraire Olivier Boyer), sorties (par exemple dans la dernière demeure de Ronsard), écriture créative (à la manière des Exercices de style de Queneau), formation du jugement par l’échange, numérique et oral, des impressions de lecture (à travers un « book club »).

Présentation et productions

Claire Tastet dans Le Café pédagogique