Une lettre d’insultes pour l’un des cadres signataires de la pétition

Emmanuel Constant, chef d’établissement est un des signataires de la pétition des cadres, « Fonctionnaires d’État, en conscience et en responsabilité nous n’obéirons pas » qui appelait à la désobéissance si le Rassemblement National arrivait au pouvoir a reçu vendredi une lettre anonyme d’insultes. « Je suis blanc et fier de l’être comme doit être fier un noir d’être noir, c’est tout. Vous êtes de grands malades et le bien-être du peuple n’est pas votre priorité », écrit l’auteur dont le courage a manqué lorsqu’il s’est agi de signer ce courrier. Ce type de courrier d’insultes et de menaces va-t-il devenir la norme ?

Dans le Café pédagogique

Des cadres de l’Éducation nationale entrent en résistance