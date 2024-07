2 165 profs en moins à la rentrée

Les résultats du CAPES sont tombés lundi 1er juillet. Ce sont 629 postes qui n’ont pas été pourvus dans le second degré, soit autant de professeurs en moins à la prochaine rentrée. La perte est particulièrement importante en mathématiques (-209), en physique chimie (-142) et en lettres classiques et modernes (-101). Dans le premier degré, ce sont 1536 professeurs des écoles qui manqueront à l’appel à la rentrée. Toujours pas de « choc d’attractivité ». De l’aveu même de la rue de Grenelle, la crise de recrutement est un « véritable problème » auquel comptait faire face le gouvernement en réformant le recrutement des enseignants et enseignantes. La réforme aura-t-elle lieu? La crise politique dans laquelle notre pays a sombré ne laisse présager une reprise de l’attractivité des métiers du professorat dans les années à venir…

Dans les matières scientifiques, les mathématiques perdent 209 postes, soit près de 20% des postes non pourvus. En physiques-chimie, ce sont 33 % des postes qui seront non pourvus, 142 enseignant·es. Pour les langues étrangères, toutes perdent des postes, si la perte est plus limitée que l’an dernier, elle n’en demeure pas moins importante. 90 postes de perdus en allemand, 28 en espagnol et 22 en anglais. En Lettres, ce sont en tout 101 postes qui sont concernés. 68 en Lettres modernes et 33 en Lettres classiques. En éducation musicale et chant chorale, ce sont près de 28% des postes qui ne sont pas pourvus. En tout, ce sont donc 629 enseignants dont les postes ont été budgétés qui ne feront pas la rentrée.

Pour rappel, à la rentrée, les groupes de besoins devraient être mis en place, ils nécessitent des enseignants et enseignantes supplémentaires en français et en mathématiques. Les syndicats alertaient déjà sur le nombre de postes créés qui ne suffiraient pas, et à tout cela s’ajoute le manque de lauréat·es. Les résultats des concours ne laissent pas présager une rentrée sereine dans les collèges, si la réforme est bien appliquée sous la nouvelle gouvernance.

Un avenir qui ne s’annonce pas prometteur pour les syndicats

« On perd un peu moins de postes que l’an dernier » nous dit Sophie Vénétitay du Snes-FSU. « Mais on en perd toujours et cela après plusieurs années de pertes consécutives. C’est la bien la preuve que la crise de recrutement est le problème principal de l’école. Ce n’est ni l’uniforme ni l’autorité ou je ne sais quoi encore…« . Pour la secrétaire générale du premier syndicat des enseignants et enseignantes du second degré, la crise est profonde et l’année écoulée n’a rien fait pour arranger les choses. « Les changements de ministres, le passage en force sur les Chocs des savoirs, l’absence de revalorisation… tout cela n’a pas apaisé l’école, et n’attire pas les candidats et candidates. Et le projet politique qui arrive en tête fera très mal à l’école. Tout cela ne créera pas d’électrochoc pour l’école, et encore moins un big bang« . « On laisse l’école sombrer en silence et beaucoup de politiques s’en accommodent… » déplore la responsable syndicale.

Quel que soit le gouvernement en place en septembre, il devra faire avec 2 169 enseignants et enseignantes en moins. Job dating et annonces sur Pôle emploi vont faire leur grand retour, là où ce n’est pas déjà fait.

