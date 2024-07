Cfdt éducation : Barrons la route du pouvoir à l’extrême droite

« Les résultats du premier tour des élections législatives confirment un danger que nous redoutions : l’extrême droite n’a jamais été aussi près d’accéder au pouvoir », écrit le syndicat dans un communiqué de presse.

« La CFDT ne se résigne pas à cette perspective dangereuse pour les citoyennes et les citoyens, pour les travailleurs et les travailleuses. Elle demande à toutes celles et tous ceux qui sont attachés aux fondements de notre république — la liberté, l’égalité la fraternité — de se mobiliser dimanche 7 juillet. La CFDT appelle, partout où un.e candidat.e d’extrême droite est présent.e, à voter pour le candidat en face le mieux placé pour l’emporter. Quelle que soit sa formation politique. Dans les autres circonscriptions, la CFDT ne donne pas de consigne de vote.

Le projet de l’extrême droite est un projet de société fondé sur l’inégalité de droits entre les citoyens, sur l’exclusion et la discrimination, sur le repli national. Il est complètement à l’opposé de notre vision de la société et des valeurs que défend la CFDT : l’émancipation individuelle et collective, la liberté (de la presse, de la justice, des syndicats…), la solidarité dans le respect de toutes les différences d’origine, de nationalité, de confessions religieuses, de genre et d’opinion ».