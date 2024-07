L’Exploradôme attend les familles et les jeunes cet été

L’Exploradôme vous propose, jusqu’au 31 août « Sports en mouvement », une exposition ludique et pédagogique pour mieux comprendre le sport et la pratique sportive. Interactive et immersive, cette exposition, accessible à partir de 6 ans, conjugue diverses approches scientifiques pour éclairer sous un nouveau jour les dynamiques du mouvement.

Les modules muséographiques interactifs qui jalonnent le parcours permettent une expérience immersive où biologie, mécanique, chimie et sociologie participent à la compréhension du mouvement. Tout un chacun sera captivé par la manière dont ces disciplines se croisent et se complètent. Une visite interactive de l’exposition est possible avec un médiateur. Cette visite peut être suivie d’un atelier scientifique.

Une animation complète chaque jour l’exposition : Tout feu, tout flamme, invite le public à 16h30, à découvrir le fonctionnement de la flamme olympique.

L’Exploradôme propose aussi pendant toute la durée des vacances, en juillet et en août, des ateliers scientifiques et numériques, aux thèmes parfois insolites, et des stages de deux jours, les 29 et 30 juillet, Chimie Créative, les 26 et 27 août, Crée ton film d’animation.

Toutes ces activités peuvent se faire en famille et se réservent.

Béatrice Flammang

L’Exploradôme

Sports en mouvement

L’Exploradôme en famille