SUD éducation : l’extrême droite ne doit jamais arriver au pouvoir

« Nous partageons, suite au résultat du premier tour des élections législatives, l’émotion des milliers de personnels de l’Éducation nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de tou·tes celles et ceux qui ont la démocratie et le progrès social au cœur » écrit le syndicat SUD éducation dans un communiqué.

« Les résultats du 1er tour confirment l’ancrage massif du Rassemblement national et le danger réel de l’extrême droite au pouvoir puisqu’elle sera présente via des candidat·es RN et alli·es Les Républicains ! dans 443 circonscriptions au second tour. Les candidat·es macronistes sont largement sanctionné·es pour leur soutien à la politique antisociale et autoritaire du gouvernement et de Macron. La coalition de gauche, soutenue par le mouvement social et SUD éducation, incarne un sursaut dans cette déflagration avec une qualification au second tour dans 413 circonscriptions. Ce sursaut a été réalisé par l’unité que réclamait les travailleur·euses et la jeunesse.

Pourtant l’extrême droite est un danger pour la démocratie et pour les libertés publiques. Le RN a construit son programme sur la peur et la haine des personnes racisées et notamment, des personnes musulmanes, des personnes LGBTQIA+, des personnes précaires mais aussi sur une vision rétrograde de la place des femmes. Son programme conduit à un recul des libertés et des droits mais aussi à une société toujours plus violente et à une aggravation de la crise écologique. Son programme n’améliorera en rien nos conditions de travail et nos rémunérations. L’école publique et l’enseignement supérieur ne se remettront pas de l’arrivée au pouvoir du Rassemblement national.

Face à ce projet réactionnaire, le Nouveau Front populaire reprend une large part de nos revendications pour l’école, à commencer par la baisse du nombre d’élèves par classe, l’abrogation du Choc des Savoirs et la titularisation des personnels AESH.

Il n’y aucune résignation à SUD éducation, notre combativité reste pleine et entière : SUD éducation appelle tou·tes les personnels à se mobiliser massivement pour empêcher l’extrême droite d’arriver au pouvoir ».

Pour le syndicat, « l’heure est à la mobilisation générale, chaque voix compte ».

« SUD éducation appelle tou·tes les personnels à porter la discussion toute la semaine sur leur lieu de travail afin que tou·tes aient bien conscience de la gravité des enjeux. Pour cela, SUD éducation met à disposition des personnels des fiches argumentaires pour alerter sur le programme du Rassemblement national.

SUD éducation appelle les personnels à participer aux mobilisations unitaires qui ont lieu dans les départements : manifestations, rassemblements, diffusions de tracts…

Plus que jamais, c’est le moment pour les personnels de se syndiquer en masse pour défendre les droits des personnels, les libertés publiques et le service public d’éducation.

Enfin, SUD éducation appelle à voter massivement pour battre l’extrême droite et ses alliances dans les circonscriptions : pas une voix, pas une circonscription aux mains de l’extrême droite ! »