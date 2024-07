UNSA éducation : Mobilisons-nous contre l’Extrême Droite

Pour l’UNSA Éducation, « un seul mot d’ordre : faire barrage au Rassemblement National, dont les propositions sont en totale contradiction avec les valeurs de solidarité et de progrès que nous défendons ».

« Les volte-face du RN ces derniers jours et l’expression de ses candidat.es en lice ont permis, une fois de plus, de montrer combien l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite serait un recul démocratique, social et écologique pour notre pays » écrit la fédération syndicale dans un communiqué.

« Dans tous les moments cruciaux de notre histoire, notre fédération a fait entendre sa voix pour réaffirmer son attachement aux droits et aux libertés républicaines et démocratiques. Cette semaine, et jusqu’au dimanche 7 juillet, nous vivons un de ces moments historiques. La France est face à un choix décisif de modèle de société pour sa jeunesse et pour son système éducatif et universitaire.

Les droits sociaux que nous avons conquis, les services publics que nous avons construits, les libertés fondamentales dont nous sommes si fiers, tout ce qui fait la place de la France dans le monde serait mis en péril par un gouvernement d’extrême droite. La vision de la jeunesse que porte le Rassemblement National, fondée sur la méfiance, la rigidité et l’orientation précoce des destins, s’oppose en tout point à l’ambition que nous portons pour une éducation émancipatrice, épanouissante et citoyenne ».

« Un sursaut est encore possible. Le pire n’est pas écrit. Il ne dépend pas que de nous pour l’empêcher » conclut l’organisation. « L’UNSA Éducation agira donc, avec les partenaires qui partagent ces convictions, pour mobiliser les personnels que nous représentons autour du projet de société que nous portons, aux antipodes des discours populistes et clivants. Ensemble, nous devons nous rassembler pour préserver notre République ».