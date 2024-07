Achtung : Chudeau ! Un ministre à l’extrême droite toute ?

Roger Chudeau, c’est « derrière le profil du haut fonctionnaire, une attitude cassante et des partis-pris idéologiques forts » écrit Claude Lelièvre. Cette tribune, l’historien la consacre au Monsieur éducation du part d’extrême droite.

Ancien agrégé d’allemand, ancien proviseur puis inspecteur d’Académie, inspecteur général, conseiller ministériel éducation de Gilles de Robien à Grenelle puis de François Fillon à Matignon. Élu député RN lors des législatives de 2022. Considéré comme le ‘’référent école’’ de Marine Le Pen et du Rassemblement National. Derrière le profil du haut fonctionnaire, une attitude cassante et des partis-pris idéologiques forts.

En cas de cohabitation , il est clair que l’éducation ne peut faire partie d’un quelconque domaine réservé du président de la République. Par ailleurs, les contraintes qui peuvent être opposées dans certains domaines gouvernementaux en raison de l’appartenance à l’Europe sont négligeables pour ce qui concerne le périmètre de l’Éducation nationale. Enfin le domaine éducatif peut tout particulièrement relever de certains partis-pris idéologiques , et il serait bien naïf de les sous-estimer en l’occurrence. Ce domaine peut être, au contraire, un ‘’terrain de jeu’’ tout particulièrement prisé par le Rassemblement national et ses tenants .

Les ‘’tenants et aboutissements’’ de cette aire d’influence et d’action apparaissent d’ailleurs avec bien peu de fard (et pour cause) dans les déclarations ou initiatives de Roger Chudeau. C’est ce qui fait tout le prix d’une focale sur ce personnage appelé peut-être à un prochain rôle gouvernemental, en tout cas révélateur de partis-pris idéologiques forts et persistants au Rassemblement national.

Ultra-identitaire

Roger Chudeau a été recruté dès 2018 au conseil scientifique de l’Issep ((l’institut d’études supérieures lyonnais créé par Marion Maréchal) : « une très belle maison, pleine de patriotes, très enracinés […], une sorte de Sciences Po comme on les rêverait, sans le wokisme ni le gauchisme » ( Roger Chudeau in « L’islamisme a ravagé l’école », Livre noir, décembre 2023).

Le député RN Roger Chudeau a lancé avec l’eurodéputé RN Philippe Olivier une « Association des parlementaires contre le Wokisme » pour agir contre « l’idéologie Woke qui s’infiltre tel un poison ».

Dans ce cadre, Roger Chudeau a déposé dès le 31 janvier 2023 une proposition de loi visant à interdire l’écriture dite ‘’inclusive’’ dans les éditions, productions et publicités scolaires et universitaires ainsi que dans les actes civils, administratifs et commerciaux.

Il a aussi déposé le 21 décembre 2023 une proposition de loi visant à rendre obligatoire l’affichage d’une carte de France et d’une frise chronologique dans toutes les salles de classe des élèves.

Ses attendus sont on ne peut plus clairs: « il est de la responsabilité du législateur de veiller – à des fins de construction d’une identité citoyenne et en sorte d’assurer l’assimilation à notre civilisation et à son génie propre de tous les élèves – à ce que soit illustré, de manière iconique dans chaque classe, le processus de construction de la nation française »

Et le député RN Roger Chudeau a ajouté : « former des citoyens français », nourrir « dans l’imaginaire de générations d’élèves la connaissance et l’amour de la patrie » et forger « le sentiment identitaire français ».

La première date qui lui revient est l’emblématique « 1515 ». Peu historien, il l’associe à la simple remémoration de son enfance : Marignan. Mais il ne sait pas (ou il n’a cure) que c’est la date emblématique du début de l’institution du « droit du sol » en France : le 23 février 1515 un arrêté du Parlement de Paris a introduit partiellement le ‘’jus soli’’ dans le droit français, indépendamment des parents qui pouvaient tous deux être étrangers

On ne sera pas autrement surpris qu’il a fait preuve tout récemment d’un zèle tout particulier (et tout à fait inepte) en l’occurrence en s’en prenant à l’ex-ministre de l’Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem : « sa nomination au poste de ministre a été une erreur et pas une bonne chose pour la République ; les postes ministériels doivent être détenus pas des franco-français, point final ».

Ultra-autoritaire

On le voit déjà dans le récent programme du Rassemblement national dont il et de notoriété publique que Roger Chudeau a été la cheville ouvrière. Plusieurs de ses articles sont très significatifs et sans précédent historique en la matière

« Instauration de sanctions- plancher qui devront être appliquées lors des conseils de discipline sous peine de sanctions contre l’encadrement des établissements »

« Aucun acte de violence, qu’il soit commis contre d’autres élèves ou contre des membres du corps éducatif ne devra rester impuni faute de preuves »

« Renforcement de l’exigence de neutralité absolue des membres du corps enseignant en matière politique, idéologique et religieuse vis à vis des élèves qui leur sont confiés. Accroissement du pouvoir de contrôle des corps d’inspection en la matière, et obligation de signalement des cas problématiques sous peine de sanctions à l’encontre des encadrants »

« Le Parlement fixera , de manière concise et limitative, ce qui est attendu des élèves à la fin de chaque cycle […]. Le détail des programmes et les labels validant les manuels scolaires relèveront du ministre de l’Éducation nationale ». Cela figurait déjà dans le programme de Marine Le Pen pour les présidentielle de 2022 pour lequel Roger Chudeau avait déjà été la cheville ouvrière.

Jamais jusqu’alors le Parlement n’a joué un tel rôle depuis l’institution de l’École républicaine et laïque sous la troisième République, et il en va de même pour la labellisation des manuels scolaires qui n’a existé que sous « l’État français » dirigé par Pétain.

Cette ultra-politisation des programmes confiés pour l’essentiel à des élus politiques (même si leur mise en musique relèverait du ministère de l’Éducation nationale où se côtoient politiques et professionnels) donne une saveur toute particulière à l’injonction faite par ailleurs aux enseignants de « neutralité absolue en matière politique, idéologique et religieuse vis à vis des élèves ».

Ultra-identitaire et ultra-autoritaire vont en l’occurrence de pair et signent l’ambition idéologique propre au Rassemblement national (dans la continuité du Front national). On a tendance à sous-estimer cela ou même à ne pas le voir. On a bien tort.

Certes Roger Chudeau et le Rassemblement national sont décidés à renforcer le tri scolaire et social à l’École comme le montrent en particulier leurs propositions de supprimer le collège unique en le remplaçant par un collège « modulaire » avec un examen d’entrée en sixième et le brevet comme « véritable examen » de passage en seconde. Mais ils partagent cette orientation avec bien d’autres. En revanche , même si certains éléments peuvent être aussi partagés par d’autres qu’eux, ils se différencient surtout dans le domaine ‘’autoritaire’’ et’’ identitaire’’ ( ultra-nationaliste).

Et Roger Chudeau montre l’exemple (au point parfois de ne pas être soutenu par Marine Le Pen dans l’épisode de la mise en cause de la double nationalité » de Najat Vallaud-Belkacem, mais de façon brouillonne).

Interrogé sur la récente tribune singée par des centaines de cadres de l’Éducation nationale prêt·es à « désobéir » à un putatif ministre de l’Education nationale en cas d’injonctions illégales, Roger Chudeau s’est écrié dans « Le Parisien » du 24 juin dernier : « C’est un scandale ! […]. S’il le faut, on leur rappellera leur devoir et ce sera vite fait ! »

En septembre 2023, il s’était déjà illustré par son comportement arrogant lors d’une audition des syndicats enseignants à l’Assemblée nationale et provoqué le départ outré de l’ensemble de ces organisations représentatives (SNALC compris) : « Vous n’avez pas compris où vous êtes et à qui vous vous adressez […]. Je voudrais que vous vous mettiez au niveau et que vous baissiez d’un ton » «

Récemment, dans la revue d’extrême droite « Causeur », Roger Chudeau a confié qu’il avait pris goût comme proviseur « à l’autorité et, pourquoi ne pas le dire, au commandement »

Voilà, voilà.

Claude Lelièvre