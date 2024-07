Coéducation au collège : conférence en ligne avec Marie Soulié le 3 juillet

Qui a affirmé que la coéducation au collège était une mission impossible ? Si la relation entre l’école et les familles se révèle moins aisée à l’entrée des enfants au collège, poursuivre la communication reste crucial pour soutenir le bien-être et la réussite scolaire des élèves. Ne manquez pas la conférence en ligne, organisée par Réseau Canopé, de Marie Soulié au cours de laquelle cette enseignante et formatrice partagera ses stratégies de mise en œuvre.

La présentation explicite de son projet pédagogique aux parents est en effet un outil puissant pour établir avec eux un partenariat efficace. Elle reviendra sur l’importance de réserver une place aux parents dans le processus d’apprentissage des élèves. Et sur les moyens de repérer des actions et des stratégies favorisant l’explicitation pédagogique auprès des parents.

Cette conférence sera suivie d’un temps d’échanges.

Mercredi 3 juillet – 15h (durée 90 minutes)

Inscription jusqu’au 03/07/2024 L’explicitation pédagogique aux parents : clé d’une coéducation efficiente – CanoTech