Des coloriages de fin d’année

À l’école primaire, on le sait, les derniers jours, c’est un peu la course. Finir les dernières activités lancées, rendre les derniers cahiers et travaux des élèves, mais aussi ranger la classe. Ranger la classe, cela signifie : retirer tous les affichages, laver et ranger tous les jeux et jouer afin que les équipes municipales – ATSEM et agents de nettoyage – puissent nettoyer la salle de classe de fond en comble pendant les vacances.

Mais comment faire tout cela avec les élèves ? Le site La trousse des maîtresses propose une série de coloriages pour les occuper – et leur faire plaisir.

