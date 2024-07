Rendez-vous cinéma et pépites estivales en France

Dans de nombreuses régions, des festivals de cinéma, réputés de longue date pour la qualité de leurs choix ou remarquables par leur programmation atypique, font vivre l’amour du 7ème art, le goût du partage et des échanges avec les spectateurs dans le plaisir inhérent à l’exposition des films en salle. Cet été 2024 certains distributeurs prennent l’heureuse initiative de sortir à nouveau de grands films ou des œuvres insolites, qui n’ont rien perdu de leur éclat. Ne boudons pas pareil plaisir rare d’être ensemble.

Richesse des programmations de Festivals

FESTIVAL DE LA ROCHELLET, jusqu’au 7 juillet 2023

Hommage à des cinéastes novateurs.trices dans des registres différents voire opposés, comme Marcel Pagnol ou Chantal Akerman, rétrospective de l’œuvre intégrale de Michael Haneke, honneur à une star d’hier, Nathalie Wood ou à une immense comédienne d’aujourd’hui, Françoise Fabian…Leçons de cinéma, expositions, offres spécifiques pour les enfants, journée dédiée au documentaire, des propositionsà la hauteur de sa réputation pour la 52ème édition du festival.

FESTIVAL INTERNATIONAL ‘RESUSTANCES’ DE FOIX, du 5 au 13 juillet 2023

Une animation assurée par 80 bénévoles et de nombreux films proposés pour la 28ème édition autour de thèmes : la mécanique de l’oubli, à court de justice, addiction s’il vous plaît, les liens qui libèrent ; et un zoom sur le cinéma portugais.

CINEMA E N PLEIN AIR A TOULOUSE, du 5 juillet au 24 août

La Cinémathèque de la ville rose, à l’initiative de la programmation, vous propose dans sa cour transformée en salle de cinéma en plein air , de découvrir ou revoir 40 grands films marquants de l’histoire du cinéma ; une sélection à dominante franco-amércaine, mettant en scène des ‘héros’ masculins essentiellement ; quelques incurssions dans le cinéma espagnol (« Volver ») ou franco-turque (« Mustang ») ; des films importants cependant comme « Mean Street », « La Soif du mal », « Asteroïd City », « Le Samouraï », « Bonnie and Clyde », « Top Gun », « Le Goût des autres » ou « Asterix et Obelix »…

CINE-RENCONTRES DE PRADES, 29-25 juillet

Hommages à à deux invités de marque : le grand cinéaste et scénariste britannique Stephen Frears (l’affiche du festival reprend celle de son film « Chéri » adapté du texte éponyme de l’écrivaine Colette) et la comédienne poétique, également réalisatrice, Yolande Moreau, belle personne cheminant hors des sentiers battus ; des rencontres, des débats, des projections à foison, dans un cadre enchanteur.

FESTIVAL DU FILM DE LAMA, 27 juillet-2 août

Le village corse de Lama vous offre courts et longs métrages à profusion, avant-premières, films pour enfants, ateliers et lectures de scénarios ; dans une ambiance familiale et conviviale où les rencontres en soirée avec les réalisateurs se savourent sous les étoiles.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FRANCOPHONE D’ANGOULÊME, 27août-1er sept.

Nombreuses avant-premières et premières œuvres, souci d’un cinéma populaire de qualité pour la 17ème édition 2024 avec un jury présidé cette année par la comédienne Kristin Scott Thomas . Programmation complète dévoilée le 7 juillet.

Au pays des merveilles en salles

LES SEPT SAMOURAIS D’AKIRA KUROSAWA, le 3 juillet

Dans le Japon médiéval du XVIème siècle, des paysans rançonnés régulièrement par des brigands recrutent 7 samouraïs pour défendre leur village et le fruit de leur travail. Au terme de rudes affrontements au sabre, en une chorégraphie d’une somptueuse et sombre beauté, 4 des justiciers trouveront la mort au combat. Le rétablissement de la justice pour les villageois vaut-il un tel sacrifice ? Le chef d’œuvre, mondialement connu du grand cinéaste japonais, sorti en 1954, source majeure d’inspiration du western du réalisateur américain John Sturges, « Les Sept Mercenaires » [1960], sort à nouveau en salle dans une version restaurée et un pouvoir intact de fascination.

« SARAVAH » de Pierre Barouh , le 10 juillet

Fruit de la rencontre du chanteur et compositeur Pierre Barouh et du musicien Baden Powell à Rio de Janeiro en 1969, « Saravah », documentaire culte réalisé par le premier, restitue à la culture carioca toute sa profondeur à travers les témoignages des pères fondateurs de la samba. Un film épatant.

TROIS FILMS DE SEAN BAKER AVANT « ANORA », PALME D’O 2024, le 24 juillet

« Tangerine » en 2015, « The Florida Project » en 2017 et « Red Rocket » en 2021 témoignent à chaque fois de l’audace et de l’intransigeance d’un cinéaste (né aux Etats-Unis en 1971) radical, attaché aux êtres fragiles et aux laissés-pour-compte de la société américaine, avec un style rageur et des personnages farouches , adolescents parfois, résistant à leur façon à la violence des dominants et aux inégalités criantes.

=>« The Florida Project » de Sean Baker (2017, le Film de la semaine du Café pédagogique à sa sortie

LE REX DE VEULES-LES-ROSES EXPOSE ISABELLE CHATELIN, jusqu’au 30 août

A Veules-les-Roses, ravissant village de 1 500 habitants, au bord de la Manche entre deux falaises de la côte normande, le Rex, salle mono-écran, exploitée par le distributeur Splendor Films, accueille depuis trois ans plusieurs milliers de spectateurs. Cette année, la Galerie du cinéma expose, en plus d’une programmation de films, les œuvres de la peintre veulaise, Isabelle Chatelin, des pastels essentiellement (l’un de ses tableaux a d’ailleurs été acheté récemment par l’illustre Musée de Giverny).

Samra Bonvoisin