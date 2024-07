Rencontres d’été du CRAP-Cahiers pédagogiques

Cette année, le CRAP-Cahiers pédagogiques organise ses Rencontres d’été du 17 au 23 aout 2024 au lycée Marguerite-de-Navarre à Bourges (Cher). Une semaine d’ateliers pour faire le plein de pédagogie, de partage, d’échanges, de bonnes idées et de motivation avant la rentrée !

Cette année, le thème sera : « Cultiver le plaisir d’apprendre et d’enseigner, de la maternelle à l’université ». Pour résister à ce qui nous arrive, individuellement et collectivement, et ne pas se laisser dessaisir du plaisir, de la satisfaction, de la fierté que nous procure notre travail quand nous avons le sentiment d’avoir réussi ou fait réussir nos élèves.

Les participants suivront deux ateliers en parallèle pendant la semaine :

• Des ateliers sur le thème : « Plaisir et déplaisir de l’intelligence artificielle » ; « Harcèlement et justice restaurative » ; « Faire lire et faire écrire dans toutes les disciplines au quotidien » ; « Jeux et apprentissage » ; « Travail plaisir et (bonne) compagnie ».

• Des ateliers « activités » : « Cousette » ; « Carnet d’initiatives » ; « Théâtre du dedans et du dehors » ; « In english please ! » ; « En autonomie ».

Une conférence avec Dominique Bucheton aura lieu le lundi 19 aout après-midi sur le thème « La classe : un grand cerveau social, une belle aventure collective à partager, accompagner ».

