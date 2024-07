Une pétition pour exiger l’abandon des évaluations obligatoires

L’intersyndicale FSU-SNUipp, SE-Unsa, Snudi-FO, SGEN-CFDT, CGT Educ’Action, Sud éducation, SNALC demande la fin du caractère obligatoire des évaluations nationales standardisées et généralisées. Elle dénonce « fermement les attaques contre la liberté pédagogique et le métier enseignant notamment par plusieurs annonces du « choc des savoirs » ».

« Les enseignant·es ne doivent pas être réduit·es à des fonctions d’exécutant·es » écrit l’intersyndicale. « Au contraire, la liberté pédagogique, qui consiste à concevoir et adapter les enseignements, est une condition nécessaire à la réussite scolaire de nos élèves. Ils et elles exigent une reconnaissance de leur expertise et professionnalité. La labellisation des manuels scolaires ne doit en aucun cas conduire à des manuels imposés avec des pédagogies « officielles » imposées. Les enseignant·es doivent rester libres du choix de leurs supports de travail, sous peine d’une déqualification complète de leur métier. Enfin, la généralisation annoncée des évaluations nationales à tous les niveaux de classe est la clé de voûte d’un contrôle généralisé sur l’agir enseignant. L’école ne doit pas devenir une institution aux pratiques uniformisées décidées d’en haut ».

Pour signer la pétition, c’est ici