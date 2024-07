Voilà, voilà on y est.

Désormais l’extrême droite et ses alliés ne sont plus seulement aux portes du pouvoir, mais tout près de les ouvrir. Et si le Front républicain devait échouer à les lui laisser fermées, en matière d’éducation, on verra immédiatement sauter, une à une, les digues de l’école républicaine, déjà fragilisées certes, mais, malgré les assauts, encore debout.

Car l’extrême droite n’avance pas masquée, son projet est sans état d’âme, elle sait où elle veut aller et l’École sera un des premiers leviers qu’elle actionnera.

Des programmes scolaires au service de son idéologie patrimoniale, nationaliste, raciste, sexiste et LGBT+phobe ; la fin des dispositifs d’accompagnement des élèves les plus fragiles ; un système d’orientation de plus en plus précoce légitimant la reproduction sociale ; la dégradation des conditions de travail des enseignant·es, transformé.es en zélé.es fonctionnaires obéissant au contrôle accru des corps d’inspection…

Il n’est plus temps de temporiser, le Ni- Ni n’est possible qu’aux privilégié.es d’une École qui n’est pas la nôtre.

Face à ce qui s’annonce comme une totale et terrible atteinte aux principes républicains de Liberté, Égalité et Fraternité de l’École que nous défendons, nous appelons avec détermination tous et toutes à se mobiliser.

Le 7 juillet, votons et barrons ensemble la route à l’extrême droite.

C’est maintenant…

La rédaction du Café pédagogique