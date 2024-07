En France, pourquoi l’école maltraite les élèves pauvres ?

Dans la dernière émission de « Si j’aurais su », Laurence De Cock reçoit Jean-Paul Delahaye.

En France, l’école a toujours maltraité les élèves pauvres, pourquoi ?

À chaque parution d’une enquête internationale c’est le même constat : la France est le pays de l’OCDE qui fait le moins réussir les enfants des classes populaires.

Les pauvres seraient nuls ? Ou bien l’école s’est-elle une seule fois préoccupée d’eux avant de mettre le paquet sur l’élite ?

Jean-Paul Delahaye est lui-même issu d’une famille plus que modeste. Mais il est un « miraculé » de la République, une « exception consolante » comme disait Ferdinand Buisson, compagnon de route de Jules Ferry. D’abord boursier, puis instituteur, Inspecteur et enfin bras droit du Ministre de l’éducation nationale Vincent Peillon en 2012, pour lui tout s’est bien passé. Mais des millions d’enfants n’ont pas cette chance et c’est à eux que Jean-Paul Delahaye a consacré sa carrière.

Auteur de L’école n’est pas faite pour les pauvres (2022) et d’un rapport sur l’école et la grande pauvreté (2015), il décrit ici la mécanique d’exclusion scolaire qui touche les plus démunis.

Une mécanique qu’une arrivée au pouvoir de l’extrême-droite ne ferait qu’aggraver.

Pour découvrir, l’émission, c’est ici