Histoire- géographie : des ressources en pagaille

Sur le site histoiregeographie.net, une recension – non exhaustive – des différentes ressources pour accompagner la mise en œuvre des programmes d’Histoire et de Géographie au collège et au lycée.

« Il existe un certain nombre de ressources accessibles aux professeurs, parents et élèves sur différents supports (télévision, radio, presse écrite, internet). Vidéos, podcasts, articles… » indique le site qui a même sa propre chaîne YouTube ainsi que sa chaîne Twitch !

Les émissions telles que Secrets d’histoire, diffusées sur France et France 3, les dessous des Cartes sur Arte ou encore la Fabrique de l’histoire sur France culture sont recensées.

