L’APHG, association interdite sous Vichy, appelle à voter contre le RN

« En ces heures d’une inimaginable dangerosité pour notre République, le Bureau National de l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG) ne peut rester insensible aux résultats du premier tour des élections législatives » écrit l’association dans un communiqué.

« Nous représentons une association interdite sous Vichy, qui comptait, parmi ses membres, d’éminents collègues comme le médiéviste Marc Bloch, assassiné par la Gestapo en 1944. Nous sommes aussi un partenaire historique du Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD). L’APHG est ainsi viscéralement attachée à la défense des valeurs et des principes de la République, en particulier à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

Sûre que le Rassemblement National, parti qui est l’héritier direct du Front National, fondé par d’anciens Waffen SS, et dont le projet repose sur le tri de nos concitoyens selon différents critères, constitue une menace gravissime pour l’unité de notre République, pour ses valeurs et pour ses principes, l’APHG appelle ses adhérentes et ses adhérents à faire barrage à ce péril et à voter contre le Rassemblement National. Refusant de voir les élèves et les professeurs rejetés en raison de leur couleur de peau, de leurs origines, de leur religion ou de leur orientation sexuelle, l’APHG reste fidèle à la devise de la France « Liberté, égalité, fraternité » et à sa vision de l’école républicaine et émancipatrice ».