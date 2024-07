Les outils d’évaluation chez les enfants

Dans son dernier numéro, la revue ANAE – Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant – traite des « outils d’évaluation chez les enfants ». « En psychologie, neuropsychologie et en orthophonie, l’utilisation d’outils d’évaluation joue un rôle central dans nos pratiques et présente un intérêt indéniable pour affiner notre compréhension du fonctionnement du patient, poser un diagnostic, ou encore nous informer sur l’efficacité du traitement.

Malgré ces nombreux avantages, l’utilisation d’outils d’évaluation est souvent perçue comme une activité complexe par les cliniciens. Dans une démarche d’évaluation centrée sur les preuves (Evidence-Based Assessement), elle nécessite en effet de s’intéresser à l’utilité clinique des outils d’évaluation, mais également à la qualité des outils au regard de la question posée.

La plupart des cliniciens sont tout à fait conscients de ces enjeux, et tentent de s’informer, par exemple, sur la composition des normes, la validité, la sensibilité et la spécificité. Cette tâche demeure néanmoins complexe, les cliniciens ne trouvant pas toujours les informations nécessaires et n’utilisant pas toujours les outils d’évaluation de meilleure qualité.

Dans ce numéro, différentes facettes de l’Evidence-Based Assessement sont abordées au travers de huit articles afin d’en illustrer les défis, d’aborder quelques solutions et exemples d’application ».

