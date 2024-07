Pourquoi vous devez (re)découvrir Préau ?

Préau, c’est le comité d’entreprise qu’avait promis Blanquer. Un comité d’entreprise mais payant pour les personnels. Une spécificité qui lui avait valu l’ire de ces derniers. Mais depuis 2022, ce « pseudo CE » a beaucoup évolué. Gratuit aujourd’hui – enfin dirions-nous – le « comité d’entreprise » s’est même doté de représentants du personnel. Julien Delmas, que beaucoup de lecteurs et lectrices connaissent pour la qualité de son blog est un de ces derniers. Il répond aux questions du Café pédagogique.

Julien, pourquoi souhaitez- vous nous parler de Préau ?

Cela fait de nombreuses années que je partage les astuces, les réductions, les bons plans pour mes collègues professeurs sur les réseaux sociaux ou sur mon blog. J’ai donc accueilli avec beaucoup d’espoir l’arrivée de Préau il y a trois ans. Préau a eu très mauvaise presse à son lancement et c’était tout à fait justifié ! Lancer une association payante (!) pour faire bénéficier d’avantages très très limités, c’était forcément une mauvaise idée face à une public d’enseignants malmenés – notamment financièrement – depuis de nombreuses années.

Au printemps 2022, Préau a organisé un vote pour élire 30 représentants, je me suis présenté. Parmi les 30, nous sommes sont tous enseignants, personnels administratifs ou chefs d’établissement, répartis dans les académies de France métropolitaine et des DROM-COM. Ces représentants sont maintenant majoritaires dans les instances de décision de l’association Préau et ils valident chacune des prestations proposées.

D’accord, mais concrètement, qu’est-ce que Préau peut proposer aux agents du ministère ?

Pas mal de choses. Des chèques culture en partie financés par Préau (20 euros sur les 50), des chèques sport en partie financés par Préau (20 euros sur les 50), une subvention pour mes vacances en famille, une subvention pour les colonies de mes enfants, l’accès à des centaines de magazines et journaux gratuitement avec Cafeyn, des plateformes de musiques, de vidéos, de documentaires… et encore pas mal d’autres prestations à découvrir sur le site de Préau.

Des nouveautés à venir ?

Oui. Un nouveau site web bien plus ergonomique, des chèques vacances pour les retraités, un chèque naissance-adoption offert pour toutes les naissances de l’année, des subventions pour les amicales des écoles, collèges et lycées, d’autres partenaires de vacances (UCPA, Aroeven…) et des réductions plus conséquentes sur le cinéma avec financement d’une partie de chaque ticket

Toutes ces prestations sont attribuées sans condition de revenus ou de composition familiale.

Ce soir, ce sont les vacances. Quelle démarche à suivre pour se faire rembourser une partie de celles-ci ?

Vous réservez vos vacances auprès d’un partenaire qui partage les valeurs de Préau (Huttopia, Resacolo, ULVF, VTF, VVF, Vacances Passion, Vacances pour tous et bientôt d’autres…), vous bénéficiez de réductions que nous avons négociées pour vous. Vous envoyez votre facture acquittée. Et vous recevez 100 euros de remboursement par chèque sous quelques jours. Si vous êtes deux adhérents dans votre foyer, vous pouvez recevoir deux chèques de 100 euros.

Un dernier mot, Julien ?

Profitez au maximum des prestations de Préau, c’est notre principal argument pour obtenir des financements plus importants du ministère. Encouragez tous les actifs (titulaires, contractuels) ET les retraités du ministère à adhérer.

Et si vous avez des idées de prestations ? Dites-le-moi, je partagerai vos idées avec les autres représentants des adhérents : julien.delmas@preau.education.fr

Propos recueillis par Lilia Ben Hamouda

Pour découvrir Préau ➡️ https://www.preau.education.fr