Un tour de France de sorties ludiques pour cet été

Les grandes vacances sont l’occasion de sortir en famille, de partager des moments ludiques, des expériences insolites et d’en garder de merveilleux souvenirs. Chaque région propose de multiples aventures … beaucoup sont prévues pour les jeunes. Le Café pédagogique vous propose un tour de France de quelques expériences surprenantes. Mais bien d’autres possibilités s’offrent à vous.

Auvergne-Rhône-Alpes : Des balades commentées à Annecy

La Turbine, Centre culturel. Annecy (74)

La Turbine organise tout l’été des balades le long du Thiou et dans Annecy, avec l’équipe de médiation scientifique et numérique. Au programme des balades scientifiques : À la découverte des arbres le long du Thiou (dès 7 ans), Le Thiou un voyage au fil du temps (dès 10 ans) ; des balades numériques : Annecy insolite, Geocaching, Hors les Murmures (dès 7 ans) Annecy en poésie (dès 10 ans). Pour y participer, il est nécessaire de s’inscrire.

Bourgogne-Franche-Comté : Tous à plumes !

Le Pavillon des sciences. Montbéliard (25)

Une immersion sensorielle dans le monde des oiseaux : admirer leurs vols, leurs plumages, s’éveiller à leurs chants, de leurs nids étonnants, de leurs fascinantes migrations…Le monde des oiseaux est d’une diversité immense ! L’exposition « Tous à plumes » propose aux visiteurs, à partir de 7 ans, des modules interactifs. Une exposition pensée pour les 3-6 ans complète cette exposition : « Boules de plumes » avec manipulations et jeux.

Bretagne : L’arbre, un être vivant !

Espace des sciences. Les champs Libres. Rennes (35)

De la petite graine à la vieille branche ! L’arbre est un être vivant qui nait, grandit, se reproduit et meurt, il est en interaction avec les autres êtres vivants qui partagent son habitat. Des multimédias, des jeux sensoriels, des manipulations, font redécouvrir l’arbre et ses richesses : sa biologie, sa diversité, mais aussi sa coexistence avec l’Homme. Chaque jour des animations sont prévues autour de l’exposition « L’arbre » accessible à partir de 6 ans.

Centre-Val-de-Loire : Faire évader Maris de Médicis

Château de Blois (41)

L’escape game, La folle évasion de Marie de Médicis, évoque une page méconnue de l’histoire du château royal de Blois: à l’insu des gardes à la solde de Louis XIII, les joueurs ont pour mission d’aider la reine à s’échapper du château où elle est maintenue prisonnière. Énigmes, défis, indices… les aident à réussir cette évasion historique rocambolesque. En un temps record, ils doivent rassembler accessoires et matériel nécessaires à la fuite de la reine.

Corse : Â la découverte de la faune et de la flore

Ecomusée du Fortin. Haute Corse

Aménagé dans une solide bâtisse génoise du 16ème siècle au riche passé historique occupant, depuis plus de trois siècles, l’îlot d’Ischia Nova situé à l’extrémité nord de l’étang de Biguglia, l’écomusée du Fortin attend les familles. L’étang de Biguglia est le plus grand étang de Corse. Petits et grands sont invités à découvrir les richesses faunistiques et floristiques que renferme l’étang, au travers d’une scénographie où sont abordés l’histoire du site, le phénomène des migrations, les activités de pêche, la connaissance des milieux propres aux zones humides.

Grand-Est : Bouger pour se construire

Le Vaisseau. Strasbourg (67)

Bouger pour se construire et appréhender le monde ! Découvrez et expérimentez différentes manières de bouger et d’agir ! Les enfants de 3 à 6 ans sont invités à laisser libre cours à leurs mouvements, à bouger seuls sous les encouragements de leurs accompagnants. Des jeux et des expériences insolites leur sont proposés.

Haut de France : Rencontrer Léonard de Vinci

Forum des Sciences. Villeneuve-d’Ascq (59)

Peintre, dessinateur, ingénieur et architecte, Léonard de Vinci se place à la croisée des arts et des techniques par la diversité et la pluridisciplinarité de l’ensemble de son œuvre. L’exposition propose un parcours immersif thématique de découverte de son univers, accompagné aussi par des médiateurs, prolongé par des ateliers créatifs, Les défis de Léonard, et des animations ponctuelles. Un livret d’accompagnement à la visite est à la disposition des familles, leur proposant jeux et énigmes à réaliser à différentes étapes de leur parcours de visite, à partir de 7 ans.

Ile-de-France :

Sculpter et peindre comme Giacometti

Institut Giacometti. Paris 14ème

L’Institut Giacometti propose pendant tout l’été, des ateliers créatifs aux enfants. Des visites famille sont également prévues pour découvrir l’exposition temporaire « Ne pas parler de sculptures peintes » qui réunit un corpus exceptionnel de plâtres peints, d’un bronze peint, de plusieurs peintures sur toile et d’un ensemble de dessins pour la plupart inédits.

Un été bucolique à Versailles

Visites contées, guidées, ateliers…sont prévus tout l’été. Les familles sont invitées aussi à se promener dans le jardin anglais, et à se rendre à la ferme. Un livret-jeu est à la disposition des enfants pour découvrir le Grand Trianon.

En résonnance avec les épreuves équestres des Jeux Olympiques accueillies à Versailles, le château consacre une grande exposition au cheval et à la civilisation équestre en Europe. Des visites contées sont proposées aux familles.

Normandie : Les artistes face à l’avenir

Musée Thomas Henry. Cherbourg (50)

Qui n a jamais rêvé de savoir de quoi demain sera fait ? Les artistes se sont saisis de cette préoccupation du futur. L’exposition « Prédictions. Les artistes face à l’avenir » propose un parcours singulier à travers des portraits de diseurs d’avenir, en soixante-dix œuvres, du Moyen Âge au milieu du 20ème siècle : peintures, sculpture, objets d’art, dessins et gravures. Les modes de prédiction de l’avenir sont vus par Albrecht Dürer, Gustave Doré, Auguste Rodin, Marc Chagall, Foujita…oracles, prophètes, astrologie, cartomancie, voyance…

Nouvelle Aquitaine : Les dinosaures sont de retour

Cap Sciences. Bordeaux (33)

Les dinosaures- carnivores, herbivores, à plumes, à poils, à écailles- envahissent Cap sciences. Une exposition fait le point sur les connaissances actuelles et les recherches les concernant. Manipulations, vidéos, quiz, puzzle…sont proposés aux visiteurs

Occitanie : Un été cré(IA)tif

Quai des Savoirs. Toulouse (31)

Quai des Savoirs, lieu emblématique de la culture scientifique, attend les 7-15 ans, pour les défis maker du week-end au Plateau créatif, et les 2-7 ans (accompagnés) aux installations du Quai des Petits, un espace qui fourmille d’activités pour éveiller la curiosité des plus petits et aborder les sciences autrement.

Deux stages sont proposés aux 7-13 ans au Quai des Curieux, avec Planète Science Occitane.

Pays de la Loire : Les objets mystère

Musée d’histoire de Nantes. Château des ducs de Bretagne.

Pour fêter ses 100 ans, le musée propose de découvrir quatre objets exceptionnellement sortis des réserves et installés, à tour de rôle, dans la salle 31 du château. Mais quels sont leurs noms, leurs histoires et à quoi servaient-ils ? Les visiteurs sont invités à participer au jeu-concours proposé dans cette salle, avec de nombreux lots à la clé, jusqu’au 22 septembre 2024.

Provence, Alpes, Côte d’Azur : Les Jeux olympiques au féminin

Musée national du sport. Nice (06)

Le Musée National du Sport présente, jusqu’au 22 septembre 2024, sa grande exposition en lien avec les Jeux olympique et Paralympiques de Paris 2024, en invitant à découvrir « Les Elles des jeux », qui permet de mesurer le spectaculaire chemin parcouru en plus de 130 ans, de la quasi-exclusion des femmes à la lutte pour la parité. L’exposition raconte cette évolution tant sportive que sociétale.

Béatrice Flammang