Votre cartable numérique offert

Bénéficiez d’informations, de repères et de conseils pratiques pour bien débuter avec le cartable numérique du nouvel enseignant offert jusqu’au 4 novembre.

Ce cartable numérique vous apportera des clés, des retours d’expériences et des outils qui vous aideront à entrer dans le métier, développer vos postures et gestes professionnels, créer des conditions favorables aux apprentissages et réussir votre rentrée.

A l’intérieur du cartable, retrouvez :

Les ouvrages complets de Réseau Canopé « Bien débuter en … »

(correspondant à votre niveau d’enseignement : maternelle, élémentaire, collège, lycée, ou lycée professionnel au choix)

Un guide répondant aux premières questions que l’on se pose avant sa première prise de poste

Une sélection de sites gratuits pour acquérir l'essentiel des compétences la première année

La liste des personnes référentes qui pourront vous accompagner​

Les sites et les outils essentiels pour préparer vos cours et gérer la classe​

Des informations sur les obligations, les droits et les responsabilités du nouveau statut d'enseignant

du nouveau statut d’enseignant Des fiches pratiques adaptées à chaque niveau d’enseignement : activités, méthodes de travail, posture d’autorité, compétences psychosociales, décrochage scolaire, etc.

Pour télécharger votre cartable numérique : Nouveaux enseignants | COPMED (reseau-canope.fr)