Syndicat – ministère : des réunions toujours aussi houleuses

Mercredi 10 juillet , les organisations syndicales étaient invitées par le ministère a discuter évaluations. Une réunion dont l’intersyndicale FSU, UNSA éducation, CGT Éduc’Action et SUD Éducation a quitté en claquant la porte… Encore. Décidément, les rencontres entre le ministère et les syndicats se terminent rarement sans que les organisations montrent leur mécontentement en quittant la table des discussions. Et les motifs de mécontentement ne manquent pas.

Le ministère a assuré que les groupes de niveau seraient mis en place dès la rentrée, que tout est en place et que cela ne pose pas de problèmes d’organisation…

Du côté des évaluations, on assure qu’elles auront lieu et seront obligatoires sauf en 5e et 3e… pas parce que le gouvernement recule à la suite de la pression des enseignants et enseignants… mais parce que « cela est techniquement difficile ». En clair, comprenez qu’il n’y a tout simplement pas assez d’ordinateurs dans les collèges.

Concernant la réforme des programmes de cycle 1 et 2 et la labélisation des manuels, n’ayant pu publier les décrets pendant la période des élections, ceux-ci le seront fin aout. Le ministère décide donc de passer en force là encore, malgré le vote en contre lors du dernier CSE… Les nouveaux programmes seront applicables dès septembre 2025, en même temps que l’arrivée sur le marché des manuels scolaires labélisés.

Quant à la réforme de la formation, le Conseil d’État semble la valider. Un décret sera-t-il publié dans les jours à venir ? On imagine mal une application dès l’an prochain, mais tout semble possible…

Que ce gouvernement passe en force n’étonne plus, en revanche, que des décisions soient prises et que les membres du ministère fassent comme s’il n’avait pas eu d’élections lors desquelles le parti présidentiel a été désavoué ne cesse d’étonner…

Pourtant, un indicateur de taille montre l’inquiétude dans le cabinet Belloubet. Ce matin au Journal officiel, plusieurs membres de son équipe ont été nommés sur de nouvelles fonctions. Catherine Moalic, conseillère territoires, est nommée DASEN du Finistère. Sophie Sarraute, conseillère éducation, Dasen du Lot. Didier Cauret, Dasen adjoint de la Guyane et Valentine Tchou-Conraux, conseillère sociale, Dasen ajointe de l’Hérault.

