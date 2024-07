Voilà, voilà on y est. Désormais l’extrême droite et ses alliés ne sont plus seulement aux portes du pouvoir, mais tout près de les ouvrir. Et si le Front républicain devait échouer à les lui laisser fermées, en matière d’éducation, on verra immédiatement sauter, une à une, les digues de l’école républicaine, déjà fragilisées certes,…