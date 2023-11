Une nouvelle circulaire pour les Classes de découvertes et les séjours scolaires

À l’occasion de la publication de la nouvelle circulaire sur les Classes de découvertes et les séjours scolaires, La Ligue de l’enseignement, accompagnant du monde enseignant depuis plus de 70 ans, vous décrypte les principaux éléments à retenir.

Institution majeure de notre société, on attribue à l’école deux missions essentielles :

L’instruction

La socialisation

Ces deux missions conjuguées permettent aux enfants et aux jeunes de s’ouvrir au monde, de s’épanouir de se préparer à entrer dans la société.

C’est pour répondre à ces missions que les enseignant·es ont la possibilité d’organiser des activités à l’extérieur de l’école : les sorties scolaires et/ou les classes de découvertes. Quelles soient régulières, occasionnelles, avec ou sans nuitées, ces activités permettent une transversalité des apprentissages, des savoir-faire mais aussi des savoir-être.

Les classes de découvertes et séjours scolaires dépendent du code de l’éducation, dont le régime juridique est défini par les circulaires ministérielles.

En l’occurrence, une récente circulaire datant du 13 juin 2023 portant sur « l’organisation des sorties et voyages scolaires dans les écoles, les collèges et les lycées publics » abroge les précédentes et détermine précisément les règles de mise en place des sorties scolaires (parution BO de l’éducation nationale du 29 juin 2023).

Cette dernière circulaire abroge et remplace toutes les anciennes circulaires qui régissaient jusqu’alors les sorties scolaires et les classes de découvertes

Cette nouvelle circulaire appuie fortement sur l’intérêt et la complémentarité des sorties scolaires en termes d’acquisition de connaissances et de compétences et prévoit des règles et des principes qui répondent aux objectifs de :

Simplifier durablement l’organisation des voyages scolaires (autorisation donnée par les IEN, délai de 4 semaines sur le territoire, information au DASEN d’un territoire de destination autre que celui de l’école)

Favoriser la participation de tous les élèves aux sorties solaires en y associant étroitement les parents (rappel des bienfaits pédagogiques, implication des enfants et familles dans le projet…)

Harmoniser le traitement des demandes d’autorisation de sortie scolaires sur le territoire national (information à l’IA d’accueil et non plus demande d’autorisation)

Renforcer la sécurité des élèves (vérification de l’honorabilité des accompagnateurs et intervenants par les services départementaux)

Cette circulaire est officielle et est la seule référence depuis le 29/06/2023. Maintenant, sa mise en application sur le terrain resté à éprouver.

Les premiers dossiers déposés dans certains territoires montrent une certaine difficulté des instances à s’y référer : la mise en application n’a encore pas été accompagnée sur le terrain.

Il s’agit ici d’une présentation rapide de cette nouvelle circulaire dont on retiendra la volonté de favoriser le départ de tous les enfants.

Une présentation détaillée, est à retrouver dans le « Spécial classes de découvertes » édité par la JPA sorti le 20 octobre 2023.

La ligue de l’Enseignement, votre partenaire privilègié

Créatrice des classes de découverte, la Ligue de l’enseignement accompagne le monde enseignant depuis plus de 70 ans, avec des objectifs communs, associant nos valeurs éducatives à votre projet pédagogique.

Nos équipes de professionnel.es vous accompagnent dans toutes les étapes de votre projet pour répondre à vos objectifs, tout en respectant vos impératifs administratifs et budgétaires.

Un partenaire reconnu du Ministère de l’Éducation Nationale Des programmes sur mesure Un accompagnement fiable et professionnel Des correspondants locaux »

Pour en savoir plus, « Construisons ensemble votre séjour ! »