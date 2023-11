Vincent Olivier : Il était une fois les blogs du Webpédagogique

Il était une fois les blogs pédagogiques : des espaces numériques d’écriture et de publication très faciles à ouvrir pour les enseignant·es. Il était une fois « leWebPédagogique » : une plateforme de blogs centrés sur l’éducation, gratuits, sans publicité, sans recueil de données des élèves contributeurs. Depuis 2005, 50 000 blogs y ont été créés pour partager des ressources, faire vivre des communautés apprenantes, valoriser des projets créatifs. En décembre 2023, « leWebPédagogique » éteindra ses serveurs, au grand désespoir de beaucoup. Son fondateur et directeur, Vincent Olivier nous éclaire sur l’histoire et les enjeux de cette « belle utopie ».

L’aventure, désormais close, du Webpédagogique doit interroger l’Education nationale. Et maintenant ? Les blogs du WebPédagogique ont intensément participé à l’histoire de l’éducation en ce premier quart du 21ème siècle : vont-ils disparaitre alors que les Skyblogs seront archivés par la BnF et l’INA ? La plateforme institutionnelle blog.apps.education est utile, mais destinée aux enseignant.es plutôt qu’aux élèves : l’Education nationale créera-t-elle un jour, enfin, une plateforme de blogs pédagogiques à part entière ? permettra-t-elle enfin aux écolier·es, collégien·nes, lycéen·es de bloguer à l’Ecole dans des conditions sécurisées ? nous offrira-t-elle enfin la possibilité technique de les accompagner pour expérimenter les si essentielles démarches d’écriture, de publication, de participation active à une culture ouverte ? les autorisera-t-elle enfin à devenir citoyens actifs, réfléchis, critiques, du web ? démentira-t-elle enfin le jugement sévère que porte sur elle Vincent Olivier : « En presque vingt ans, je crois que l’institution a échoué. » ?

La plateforme Skyblog nait en 2002, leWebPédagogique en 2005 : comment et pourquoi avez-vous lancé votre plateforme ?

Un peu par hasard en vérité. Nous travaillions à l’époque sur un moteur de recherche éducatif. Pour le valoriser, nous avons eu l’idée d’un blog de révision du bac. Tous les jours, nous publiions un article avec des conseils de révision et des ressources issues du moteur de recherche. En quelques jours, le blog a atteint les 100 000 visites, nous nous sommes dit que cela devait être une bonne idée !

« Moteur de recherche pour l’éducation », « site éducatif », plateforme de blogs… : leWebPédagogique, c’est quoi exactement ?

Dès septembre 2005, nous avons proposé aux enseignants d’ouvrir un blog gratuit (pensant que cela faciliterait les choses) et sans publicité (pour qu’ils puissent s’en servir avec leurs élèves). Le succès a été immédiat, nous avons rapidement eu plus de 100 nouveaux blogs par jour !

Restait à trouver un modèle économique pour financer le dispositif. Nous nous sommes engagés dans la production de kits pédagogiques, conçus et diffusés grâce à la communauté des profs blogueurs. Nous avons au fil des années conçus des kits sur l’éducation au développement durable (notamment avec les éco-organismes), la prévention des risques (avec les assureurs) et la découverte des métiers (avec les fédérations professionnelles).

50 000 blogs ont été créés depuis 2005 sur leWebPédagogique : pour quels usages ?

Très rapidement, nous avons observé trois usages du blog.

Le premier est le blog pour communiquer avec la classe, les parents. C’est un cahier de texte, un journal de classe de mer ou classe verte, le journal du CDI. Ce premier usage s’efface avec le développement des ENT.

Le deuxième usage est celui du blog du prof qui partage ses créations, ses pratiques. Le blog est alors consulté par les autres enseignants qui viennent y trouver des sources d’inspiration et un lieu d’échange entre pairs. Certains enseignants, en particulier au primaire, sont de véritables influenceurs pédagogiques avec plusieurs dizaines de milliers de visites par mois sur leur blog. La consultation de ces blogs est pour moi une source d’optimisme jamais démentie sur la qualité et la créativité des profs.

Enfin, le troisième usage est celui du blog de la classe, de l’espace de publication piloté par un enseignant dont les principaux auteurs sont les élèves. Dans ce cas, nous sommes clairement dans une activité pédagogique dont l’objet est la sensibilisation à publication en ligne.

Depuis 2005, la question d’un internet sécurisé et responsable est devenue de plus en plus vive : en quoi leWebPédagogique vous semblait-il prendre en considération cette préoccupation importante du monde éducatif ?

Sécurisé et responsable sont des termes plutôt institutionnels… et assez peu pédagogiques. Ce que je crois, c’est que le numérique fait partie du monde, le nôtre comme celui des élèves, et que donc l’éducation doit y préparer. De ce point de vue, le fait que nous ayons proposé une authentique expérience numérique aux enseignants leur a permis d’initier leurs élèves de façon crédible. Je me souviens en particulier d’un blog en 2008 où la consigne donnée aux élèves était de produire des fausses informations crédibles. Les élèves concevaient et publiaient des infos sur le Président de la République. Rapidement, ils pouvaient aussi retrouver l’information sur Google… C’était bien avant l’apparition du concept de fake news, mais c’était déjà juste dans l’intention et la pratique !

Pourquoi avez-vous décidé d’éteindre en décembre, définitivement, les serveurs du WebPédagogique au désespoir de beaucoup d’enseignant.es ?

Cela aura été une décision très difficile à prendre, j’espère que les blogueurs ne nous en voudront pas. Pour faire simple, nous n’avons pas trouvé de modèle économique durable. Nous avons pourtant essayé plusieurs formules, répondu à un nombre incalculable d’AMI et autres projets publics, mais sans jamais trouver de soutien. Il devenait donc difficile de maintenir une qualité de service acceptable. Disons que nous aurons été un joyeux laboratoire d’innovations, une belle utopie.

A ma connaissance, il n’existe pas de plateforme éducative de blogs équivalente à la vôtre. La plateforme institutionnelle « blog.apps.education.fr » permet désormais aux enseignant.es de publier, mais toujours pas aux élèves… Quel regard portez-vous sur cette apparente incapacité de l’Education nationale à accompagner (voire accepter ?) la formidable et formatrice aventure des blogs pédagogiques ?

Je ne voudrais pas jeter la pierre aux personnes qui essaient de porter l’innovation pédagogique ou le numérique au sein de l’institution. J’en ai rencontré beaucoup, toutes portées par une ambition et une curiosité véritable.

Cependant, mon jugement sur la performance du système au regard du défi du numérique est assez sévère. En presque vingt ans, je crois que l’institution a échoué.

Elle a échoué dans l’affectation de la dépense publique à la réalité des pratiques des enseignants. Nous continuons de consacrer l’essentiel de la dépense publique à des ressources de type manuels, fussent-ils numériques, alors que la réalité des pratiques repose sur plus grande diversité de sources, de formats. L’État n’a pas su faire émerger un écosystème nouveau.

L’institution a également échoué sur la mise en réseau de enseignants, notamment comme vecteur d’évolution continue des pratiques. C’est sur Facebook, sur Twitter, sur des communautés comme la nôtre que se font les échanges. De ce point de vue, l’institution s’est vue désintermédiée, situation classique des mutations numériques.

Enfin, l’institution a échoué à saisir l’opportunité que représente le numérique pour faire évoluer la relation entre la société et l’école. C’est Youtube et les profs youtubeurs qui tirent profit de l’immense potentiel de partage de la connaissance que le numérique permet. Belle occasion ratée de réconcilier l’école avec les Français.

Il ne m’appartient pas d’analyser les causes de ces échecs, j’espère que l’exercice sera fait un jour…

Et maintenant pour les blogs créés sur votre plateforme ?

Il est possible de migrer son blog vers n’importe quelle solution de type wordpress. Elles existent en ligne, on peut aussi faire une installation locale. Nous ne garderons pas de trace en ligne des blogs.

Et maintenant pour leWebPédagogique lui-même?

Depuis maintenant 7 ans, l’équipe s’est consacrée à « www.metiers360.com » qui est une solution de découverte des métiers en réalité virtuelle. Nous continuons donc d’être pédagogues et innovants. Je compte garder en ligne notre blog, « Le petit journal des profs », car je n’ai pas complètement renoncé à l’ambition… Qui sait, un jour peut-être ?

Propos recueillis par Jean-Michel Le Baut

