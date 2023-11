Aujourd’hui, jeudi 16 novembre, c’est la Journée Mondiale de la Philosophie organisée par l’Unesco. A cette occasion, se tiendront cette année à l’Inspé du Mans les « 22eme Rencontres Internationales sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques » sur le thème de « La Comédie – Le rire nous aide-t-il à penser ?». Ces Rencontres – gratuites et ouvertes à toutes et tous – accueillent chaque année des centaines de participant.es venant du monde entier. Edwige Chirouter, professeure des Universités et titulaire de la Chaire Unesco « Pratiques de la philosophie avec les enfants : une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale », est coordinatrice générale de cet évènement. Elle répond aux questions du Café pédagogique

Pourquoi choisir le thème du rire pour « fêter » la journée mondiale de la philosophie ?

Parce que l’époque actuelle est plus que morose, c’est un euphémisme… Les crises démocratiques, écologiques, les conflits armés, un discours politique et médiatique ambiant de plus en plus agressif et anxiogène. Bref, nous avons choisi de prendre le contre-pied de l’air du temps et de choisir le thème de la Comédie (plutôt que « la guerre » ou « la fin du monde »…). C’est une façon aussi de montrer que la philosophie peut être – selon un mot de Michel de Montaigne que j’adore – « folâtre », c’est-à-dire une activité qui tout en restant exigeante peut aussi être vivante, ludique, joyeuse, qui peut faire du bien.

Le rire, un outil pour accompagner les apprentissages travers les ateliers philos ?

La philosophie reste une discipline élitiste, réservée à ceux/celles qui vont jusqu’aux classes terminales générales et technologiques. Elle n’est pas au programme officiellement dans les lycées professionnels ce qui prive beaucoup de jeunes de cette activité intellectuelle. De plus, cette année de Terminale est parfois vécue avec beaucoup de frustration car justement on ne donne pas le temps aux lycéen.es de s’approprier cette culture et de cultiver les habilités de pensée. La philosophie a donc parfois mauvaise réputation, elle apparait comme abstraite et austère. Donc quand des chercheur.es et enseignant.es expérimentent la philosophie en amont de la Terminale- dans les écoles primaires, dans les collèges ou en lycée pro – nous essayons de réinventer de nouvelles formes d’appropriation de la discipline : par des dispositifs ludiques, l’utilisation de la fiction ou de la pop culture, l’organisation de discussions entre les enfants, le lien avec les pratiques artistiques comme avec le théâtre. Lors de nos Rencontres au Mans, nous accueillons d’ailleurs un spectacle sur Socrate (maître de l’ironie !) qu’une comédienne marseillaise, Caroline Ruiz, a créé pour proposer des ateliers philo/théâtre dans les collègues des Bouches-du-Rhône. La philosophie peut donc être une pratique, une expérience, joyeuse et vivante.

Concrètement comment mener des ateliers philos en partant du rire?

On peut philosopher sur le rire – « Peut-on rire de tout ? », « Le rire nous aide-t-il à mieux voir la réalité ? », etc. – mais on peut aussi effectivement philosopher en riant, avec des supports qui s’y prêtent – comme avec les films de Charlot par exemple, des situations cocasses tirées de la littérature, du cinéma, des dessins-animés ou avec des caricatures – mais aussi par la posture de l’enseignant ou l’enseignante qui anime. Les petites pointes d’humour ou d’ironie permettent d’aiguiser la pensée.

C’est dans le programme des Rencontres, alors je me permets. Le rire rend-t-il moins con?

C’est effectivement le thème du café philo que nous proposons le mercredi 15 après-midi ! Les participant.es pourront donc y répondre mais je pense que pour l’humour tout est affaire de contexte. On peut rire de tout, mais pas n’importe quand – parfois il faut un peu de temps pour arrive à rire de soi, de ses mésaventures et même de nos épreuves, n’importe comment – la forme est important pour ne pas blesser, ni avec n’importe qui – comme le disait Desproges. Le rire est un des fondements de la condition humaine universelle. Si nous les humains ne rions pas forcément des mêmes choses, nous avons tous besoin de rire pour mettre à distance la tragédie du monde, tourner en dérision nos malheurs ou nos défauts, canaliser nos peurs, se moquer des puissants pour retrouver plus de justice. Nous en avons tous besoin et si le rire peut rendre moins con c’est justement parce qu’il instaure une distance salutaire pour prendre un peu de hauteur et se consoler face à la bêtise et la méchanceté du monde. Je ne regrette pas d’avoir choisi ce thème cette année parce qu’on a en bien besoin en ce moment…

Quelles sont les Infos pratiques sur ces deux journées : Où ? A quelle heure ? comment s’inscrire ?

Les Rencontres se déroulent à l’Inspé du Mans les 15 et 16 novembre de 9h à 19h. Y sont proposées des conférences, ateliers, démonstrations, spectacles. Les Rencontres sont totalement gratuites et ouvertes à toutes et tous, il faut juste s’inscrire sur le site où se trouve aussi le programme complet . Tout le monde est bienvenu !

Propos recueillis par Lilia Ben Hamouda

