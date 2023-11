Forum des Enseignants Innovants 2015 : Apprendre l’anglais avec les Tutos de Huito

Le Cafe pédagogique vous propose de redécouvrir les pépites des précédents Forum des enseignantes et enseignants Innovants. Et si c’était vous pour le FEI12?

La classe inversée en collège, vous avez essayé ? Et des cours à voir en autonomie pour se remettre à niveau ? Huitorel, professeur d’anglais au Collège Jean Monnet de Broons, vous propose tout cela et bien plus : il a lancé sa chaine sur YouTube.

Comment vous est venue cette idée?

Il y a un an et demi, suite à une énième rencontre parents-professeurs où j’étais dans l’incapacité de répondre aux inquiétudes de parents d’élèves en décrochage (mon fils n’a pas les bases en anglais, que puis-je faire pour faire qu’il se remette à niveau ?) j’ai décidé de réagir. L’idée de créer des capsules vidéos s’est très vite imposée. Suite au succès l’année précédent du clip « Cup song » que j’ai réalisé avec mes 105 élèves de 3ème.

J’ai pris conscience de la puissance de la plateforme Youtube et de sa capacité de partage et d’accès. Une fois les aspects techniques réglés (lieu de tournage, matériel de prise de vue, éclairage, fond vert), j’ai écrit et réalisé 3 épisodes tests et ai lancé la chaîne, le 28 mars 2014.

Avez-vous suivi des formations spéciales?

C’est un travail assez solitaire car j’écris, je réalise et je diffuse mes vidéos. J’ai porté cette initiative seul, et très rapidement, j’ai senti que la démarche intéressait mes élèves. Ma chef d’établissement a accueilli positivement le projet. Je n’ai eu besoin d’aucun soutien financier ni technique. Autodidacte, j’ai surmonté les difficultés techniques en recherchant des solutions sur le web.

Il y a beaucoup de français dans vos vidéos, et une musique un peu envahissante. Pourquoi ce choix?

Les élèves en situation de décrochage ont souvent peur de cours “tout en anglais” et le fait de leur parler en français est une façon simple de les ramener vers l’anglais. De même pour la musique, qui “habille” les présentations.”

Vos élèves viennent-ils visionner vos tutos? Avez-vous aussi un public extérieur à vos cours?

Le bilan de ce projet, qui n’en est qu’à ses débuts, dépasse largement mes attentes. En quelques mois d’existence, les tutos de Huito ont dépassé le simple cadre de mes classes. On compte plus de 4000 abonnés sur la chaîne, et les vidéos ont été visionnées plus de 200.000 fois dans plusieurs pays à travers le monde.

Les résultats sont assez difficilement quantifiables : il est clair que mes élèves sont reconnaissants du travail effectué, que leur confiance et leur motivation n’ont fait qu’augmenter, et que les vidéos les aident grandement à progresser, à se remettre à l’anglais, là où avant, ils n’avaient que leur cahier des années précédentes pour espérer pouvoir surmonter leurs difficultés.

Les capsules sont d’une efficacité redoutable, car elles me permettent de rediriger directement un élève vers une vidéo, quand le besoin s’en fait sentir. C’est une banque de ressources adaptée et quasi immédiate. Le potentiel de ressources pour la classe inversée est également non négligeable.

J’ai eu par ailleurs de nombreux retours des parents d’élèves qui se réjouissent de voir leur enfant se connecter à la chaîne de manière autonome, et ainsi accéder à du contenu original et adapté. Ils sont surpris de voir la motivation grandissante de leur enfant et constatent des progrès (certains parents avouent qu’eux aussi regardent les vidéos, car ils se rendent compte qu’ils y apprennent des choses !)

Ensuite, aspect imprévu du projet, je constate qu’un nombre très important d’internautes regardent les tutos de Huito. Si l’on calcule rapidement, 4000 abonnés revient à faire cours à 160 classes de 25 élèves simultanément !

Enfin, mon projet a eu la chance d’être relayé par de nombreux sites internet dédiés à l’éducation ainsi que par les médias (tv et journaux) ce qui a permis de contribuer à le faire connaître. De nombreux enseignants du primaire et du secondaire m’envoient également des messages pour me dire qu’ils utilisent mes vidéos en classes ou y redirigent leurs élèves, ce qui me fait très plaisir!

Avez-vous rencontré des obstacles?

Le principal obstacle est que la création des capsules prend beaucoup de temps : pour une capsule de 10 minutes, il faut parfois compter une dizaine d’heures de travail. (entre le début de l’écriture et la diffusion). Un obstacle a donc été de dégager du temps pour créer du contenu, en plus de mes cours habituels. Mais je pense aussi que ce projet, même s’il est d’abord destiné à aider mes élèves, peut aider bien d’autres élèves en France. Je suis un fervent défenseur de l’éducation libre et gratuite, et je trouve que le web est une source intarissable d’apprentissage. Venir à ce forum est une manière d’apporter ma contribution à une meilleure accessibilité de l’apprentissage des langues vivantes, et donc, à potentiellement aider davantage de jeunes.”

Propos recueillis par Christine Reymond

