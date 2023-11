Compétences numériques : des résultats corrélés à l’origine sociale des élèves

Pour la première fois, la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) a mesuré la maîtrise des compétences numériques des élèves en fin de collège. « Près de deux élèves sur trois (63,5 %) ont une maîtrise satisfaisante des compétences numériques leur permettant d’utiliser les outils numériques de façon raisonnée, sécurisée et écoresponsable. À l’opposé, 15 % des élèves n’ont qu’une appréhension limitée de ces compétences. Les élèves des collèges les moins favorisés obtiennent des scores plus faibles que ceux issus des collèges les plus favorisés et les performances des filles sont comparables à celles des garçons » nous apprend le service statistique du ministère.

Les 32 % des élèves qui ont un bon ou un excellent niveau de maîtrise des compétences numériques en fin de collège démontrent « un savoir-faire dans l’utilisation des fonctions avancées de différents logiciels de communication, de traitement de texte ou d’image et de présentation ». Parmi ces 32%, « 10 % sont particulièrement à l’aise : ils savent traiter des données en utilisant un tableur-grapheur, connaissent les bonnes pratiques pour résoudre des problèmes liés au numérique et ont une vision globale de l’impact du numérique sur la société et des adaptations à mettre en place pour le minimiser ».

À l’opposé, 15 % des élèves n’ont qu’une appréhension limitée des compétences numériques évaluées. « Par exemple, lors d’une communication par courriel, ces élèves savent identifier l’expéditeur, adopter un comportement respectueux, mais ils ne maîtrisent pas les conventions de la rédaction de ce courriel et ils ne savent pas se prémunir des courriels frauduleux ». Environ un tiers de ces 15% – soit 4,4 % de l’ensemble – rencontrent des « difficultés sur l’utilisation élémentaire du clavier : usage des caractères simples et d’une seule touche, sauf pour les majuscules et @ ».

Mais la grande majorité, 53,1 % des élèves, est capable de réaliser des tâches simples en autonomie, « ils sont en mesure d’utiliser les outils numériques pour organiser leurs idées ».

Pas tous égaux devant le numérique

Dans le public hors éducation prioritaire, les élèves affichent un score moyen de 252, soit 34 points de plus que ceux des élèves scolarisés en REP+ et 11 points de plus que ceux des établissements REP. Les scores des élèves relevant des établissements privés sous contrat culminent en haut du palmarès avec un score moyen de 262, soit 10 points de plus que ceux des établissements publics hors éducation prioritaire, 21 de plus que ceux de Rep et 44 points de plus que ceux de Rep+.

Ces inégalités se vérifient aussi en fonction de l’IPS – Indice de Position Sociale de l’établissement fréquenté. « Le score moyen progressant à mesure que le niveau social augment » écrit la Depp. « La moitié des élèves des collèges les moins favorisés ont une maîtrise élémentaire de l’outil numérique contre moins de 30 % des élèves des collèges les plus favorisés ».

Autre élément de corrélation intéressant : le lien entre le niveau des compétences numériques et celui de maîtrise en français et en mathématiques en début de sixième. « Le score moyen en compétences numériques des élèves qui avaient un haut niveau de maîtrise en français en début de sixième en 2018 est supérieur de 61 points à celui des élèves qui avaient un bas niveau de maîtrise (279 contre 218). L’écart est encore plus important pour les mathématiques (65 points) ».

Le parcours scolaire est lui aussi prédictif des compétences numériques selon la Depp. « 34,3% des élèves dits « en retard » font partie des groupes de plus faible niveau contre seulement 12,8 % des élèves « à l’heure » ».

Lilia Ben Hamouda