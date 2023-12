FEI 2023 : un souffle d’innovation pédagogique venu de Poitiers

« C’est un événement pour les profs et par les profs », rappelle Lilia Ben Hamouda, rédactrice en chef du Café pédagogique. La 12ème édition du Forum des Enseignants Innovants a réuni une centaine d’enseignants les 8 et 9 décembre à Poitiers. Venus de toute la France mais aussi de Djibouti, Marrakech, Montréal ou Abidjan, les enseignants expliquent leurs projets créatifs à leurs paires. La force du collectif fait émerger de nouveaux possibles.

Des conférences qui donnent à réfléchir

C’est avec une conférence engageante de Philippe Meirieu que s’est ouvert à 16 heures le 12ème Forum des Enseignants Innovants dans les salons de Blossac à Poitiers ce vendredi 8 décembre 2023. Pendant deux jours, près d’une centaine d’enseignantes et enseignants se sont rencontrés autour de leurs engagements pour l’Ecole. Le Forum, c’est aussi l’occasion de découvrir des initiatives abouties dans l’académie de Poitiers mêlant « sport et santé » dans l’éducation ; ainsi que de réinterroger la place importante des mouvements d’éducation populaire. « Les alliances avec l’extérieur de l’école vivent encore au quotidien. On peut gagner à renforcer les liens entre l’Éducation nationale et l’éducation populaire », insiste Arnaud Tiercelin, de la Ligue de l’Enseignement. Le samedi, ce sont les usages de l’intelligence artificielle en classe qui font l’objet d’une table ronde riche en idées transposables. Enfin, il est à noter l’accueil remarquable de la mairie de Poitiers qui facilitera les échanges informels souvent points de départ de nouveaux projets.

Des enseignants reconnus par leurs pairs

A l’issue des deux jours, l’émotion est palpable lors de la remise des prix coups de cœur par plusieurs associations professionnelles venues sur place. Stéphanie Barrau, de l’AGEEM (association générale des enseignants des écoles maternelles) choisit le projet de Maxime Scotti, enseignant en EPS qui implique ses élèves dans la publication d’un livre intitulé “Le sport expliqué par les enfants pour les enfants” sur les Jeux Olympiques de 2024 au collège REP Nicolas Boileau à Chennevières-sur-Marne. « L’avantage de venir ici est que l’on apprend beaucoup. On apprend aussi que l’on n’est pas seul », remercie Maxime Scotti.

Elodie Bonnefoy-Cudraz de l’association SCOllectif délivre son coup de cœur au vaste projet de Christophe Blanc nommé les enfants conférencier qui concernent désormais 4 000 élèves, 17 musées partenaires et 180 enseignants. « On a besoin d’être un petit peu reconnu par nos pairs », remercie l’enseignant dans son discours. De son côté, Karine Richet, représentante de la FNAREN (Fédération Nationale des Associations des Rééducateurs de l’Éducation Nationale) souhaite féliciter Marielle Tagbe, professeure de philosophie au lycée international Jean Mermoz d’Abidjan. L’enseignante co-anime avec ses élèves de lycée des « Ateliers Philo en maternelle et en élémentaire ». « Parfois, on doute un peu de ce que l’on fait. On a l’impression d’embêter un peu les personnes avec nos innovations. Finalement, nous sommes beaucoup à penser notre métier de cette façon et à se remettre en question. Merci à vous d’avoir recharger mes batteries ! ».

Marie-Thérèse Lehoucq, présidente de l’UDPPC (union des professeurs de physique et de chimie) « a été accrochée avec un projet qui commence par pierre feuille-ciseau et puis on passe à une analyse de l’intelligence artificielle et une construction d’une base de données en découvrant les limites de l’IA». Les élèves de Frédéric Delanoue, enseignant de technologie, ont développé une IA de rééducation post-AVC « Ils vont la présenter à différents concours dont le prochain concours Lépine Paris 2024 », livre l’enseignant. « C’est aussi une victoire de la techno ! L’année dernière, on a annoncé qu’il ‘y avait plus de techno en 6ème… Notre objectif est de former les citoyens de demain quelque soit la discipline ».

Viviane Youx de l’AFEF (association française pour l’enseignement du français ) remet un prix coup de cœur au projet de Stéphanie Lokoli, professeure de français au collège Henry Bordeaux à Cognin. « Ce projet permet le travail de l’oral toute l’année en 3ème ! », note Viviane Youx. Le projet permet une transmission des savoirs et des compétences entre les générations d’élèves avec des enveloppes nommées Missive DNB. Stéphanie Lokoli remercie avec émotion ses élèves, sa famille et tous les enseignants présents. « La formalisation du projet : je l’ai faite la nuit avec peu de sommeil ». L’Assetec (association nationale pour l’enseignement de la technologie) par la voix de Dominique Nibart remet un prix coup de cœur au projet d’artothèque de Catherine Jacquot et de l’équipe d’enseignantes d’éducation socio-culturelle du LEGTA de Pixérécourt à Malzéville en Meurthe et Moselle. « Ce projet implique tous les acteurs de l’établissement et propose aux élèves du lycée agricole de s’exprimer sur des œuvres d’arts ».

Joëlle Alazard de l’APHG (association des professeurs d’histoire et de géographie) « a choisi un projet qui force l’admiration ». Valérie Rambaud, professeure, présente le projet Devenir Lycéen qui implique 105 professeurs pour des ateliers du vivre ensemble qui concernent tous les élèves de seconde du lycée Claude de France à Romorantin. La célèbre Marie Soulié, enseignante de français, remet également un prix à deux enseignantes retraitées qui ont conçue une méthode d’apprentissage nommée Nana et ses amis.

Enfin, le prix du public remis par Hélène Paumier, enseignante et adjointe à l’éducation et aux écoles publiques, revient à Peggy Bernadat pour son projet Cadastres exquis. « Ce projet a su mettre en musique les lettres et les arts », indique l’élue. L’enseignante de français au collège Dupleix de Landrecies dans le Nord présente en effet un projet interdisciplinaire qui concerne des élèves de 6ème autour des problématiques environnementales. « Je repars de Poitiers avec pleins d’idées et de nouveaux projets ! », remercie l’enseignante. « Ce que l’on fait représente bien ce qui existe dans les écoles, les collèges et les lycées », conclut Lilia Ben Hamouda qui n’oublie pas de « remercier les partenaires du forum comme la MGEN, la ville de Poitiers, la Mission Laïque Française, les Céméa et la Ligue de l’Enseignement sans qui cet événement n’aura pu avoir lieu”..

Il est possible de revivre le forum sur le réseau social X à la balise #FEI12.

Julien Cabioch

