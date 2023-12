Postes offerts au concours : le lycée professionnel en perd 198

Le nombre de postes offerts aux concours du professorat est paru, c’était au journal officiel du 14 décembre. Par comparaison avec 2023, 258 postes en moins sont offerts pour les concours 2024. Le Lycée professionnel est celui qui en perd le plus par rapport à 2022, 183 postes en moins au concours externe, 7 au troisième concours et 8 au concours interne. Mais la grande inconnue, c’est le nombre de candidats, des candidats qui font défaut depuis deux ans. Interrogé, le ministère indique ne pas avoir encore avoir de chiffres à communiquer.

Dans le premier degré, le nombre de postes offerts au concours est identique à celui de 2023, soit 9 885 postes. « Les chiffres ne montrent pas d’évolution mais la question qui se pose est bien évidemment aura-t-on le nombre de candidats suffisants ? », nous déclare Guislaine David. « Le ministère a prolongé les dates d’inscriptions et refuse de nous donner le nombre de candidats inscrits ce qui est inquiétant. Il y a fort à parier que nous aurons des difficultés à recruter dans les académies déficitaires encore en 2024 ».

Dans le second degré, 81 postes de moins qu’en 2023 sont offerts aux Capes, 21 de moins au Capet. Alors que Gabriel Attal annonce des groupes de niveaux en français et en maths au collège dès la prochaine rentrée, la répartition des postes par discipline montre une baisse de 5 postes en mathématiques (1035 cette année contre 1040 l’année dernière) et 57 en lettres-modernes (698 contre 755). « Le nombre de postes offerts en mathématiques et en français est incohérent avec les annonces sur les groupes au collège », nous dit le Se-Unsa.

Du côté du concours des agrégés, la balance est positive, il y aura 42 lauréats de plus qu’en 2023 lors des prochains concours, dont 25 de plus en lettres modernes et 1 en mathématiques. Le nombre de postes offerts au concours de CPE, de professeurs d’EPS et de psychologue de l’Éducation nationale est rigoureusement identique.

C’est au lycée professionnel que la baisse du nombre de postes offerts est la plus significative, 198 (concours externe, interne et troisième concours confondus). « Le ministère poursuit son acharnement contre les lycées pros en s’attelant maintenant à baisser de manière drastique le nombre de postes aux concours de professeur de lycée professionnel », s’est indigné le Snuep-FSU, syndicat des professeurs de lycée professionnel. « Pour la rentrée 2024, ce sont 198 postes qui seront purement et simplement rayés de la carte : du jamais vu en 6 ans ! Les postes offerts ne compenseront ni les départs en retraite ni les démissions toujours plus nombreuses en cette période anxiogène de projet de réforme ». Au SE-Unsa, on est aussi « interpellés» par le nombre de postes offerts au concours. « Comment mettre la réforme en place ? » interroge le syndicat.

Lilia Ben Hamouda

Le détail des postes

Au Capes (concours des professeurs certifiés), ce seront au total 6 495 postes qui sont ouverts : 5 122 au concours externe, 424 au troisième concours et 949 au concours interne.

Pour la répartition totale des postes, c’est ici

À Mayotte, ce sont 36 postes qui sont ouverts au concours, pour la répartition, c’est ici

En Guyane, ce sont 47 postes qui sont ouverts au concours, pour la répartition, c’est ici

Au Capet, ce seront au total 766 postes qui seront ouverts : fixé à 549 au concours externe, à 75 au troisième concours et à 142 au concours interne.

Pour la répartition totale des postes, c’est ici

Au concours des PLP, ce sont 1 727 au total qui sont ouverts : 1 187 au concours externe, à 118 au troisième concours et à 422 au concours interne.

Pour la répartition totale des postes, c’est ici

Au concours de l’agrégation, ce sont 2 816 au total qui sont ouverts : 1 712 au concours externe, à 55 au concours externe spécial et à 1 049 au concours interne.

Pour la répartition totale des postes, c’est ici

Au CRPE (concours des professeurs des écoles), ce seront au total 9 885 postes qui sont ouverts. En Polynésie, 15 postes sont ouverts.

La ventilation n’est pas spécifiée.

Au concours des professeurs d’EPS, ce seront au total 775 postes qui sont ouverts : 684 au concours externe, 6 au troisième concours et 85 au concours interne.

Au concours de CPE, ce seront au total 480 postes qui sont ouverts : 400 au concours externe, 10 au troisième concours et 70 au concours interne.

Au concours des PsyEN, ce seront au total 260 postes qui sont ouverts : 200 au concours externe, à 10 au troisième concours et à 50 au concours interne.

Pour la répartition totale des postes, c’est ici

Dans l’enseignement privé sous contrat :

Au concours de professeur des écoles des établissements privés sous contrat, ce sont 850 postes qui sont ouverts.

La ventilation des postes n’est pas spécifiée.

Au Cafep, ce sont 1204 postes au total qui sont ouverts

Pour la répartition totale des postes, c’est ici

Au Caer, ce sont 1 398 postes au total qui sont ouverts,

Pour la répartition totale des postes, c’est ici